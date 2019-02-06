Другу платіжку за газ можуть скасувати

З початку нового року лучани отримали дві платіжки за блакитне паливо, бо послуги доставки виключили із загальної. Тепер продаж газу і його транспортування здійснюють різні компанії, тож квитанції за газ та його доставку сплачуються окремо. Більшість хвилюється, що через це треба буде платити більше.Про це говорили за круглим столом, який відбувся у відкритому офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є. Розмова відбулася за участі директора “Волиньгазу”, депутатки Луцькради, представників Волинської торгово-промислової палати та членів Громадянського Руху, пише "".«Ціна на газ може бути різною, але «Волиньгаз» не займається його продажем, лише доставкою», – розповів комерційний директор «Волиньгазу».А також додав, що плата може зростати тільки через те, що змінюється ціна газу, а не вартість його транспортування.«І в листопаді, і в грудні (2019 року – К.) люди платили за транспортування. Тільки це було в тарифі, в єдиній ціні», – пояснив Карпомиз.Співзасновник «СВІДОМИХ»зауважив, що прем’єр-міністр Гончарук озвучував, що врешті платіжка буде одна. Він поцікавився в директора «Волиньгазу», наскільки це, на його думку, ймовірно.«Вірогідність 80%, що повернуться до однієї платіжки», – відповів Андрій Карпомиз.Як зазначив співзасновник Громадянського Руху, «СВІДОМІ» подадуть до Кабінету Міністрів та Національної комісії з регулювання енергетики пропозиції щодо обрахування тарифу на транспортування газу за результатами круглого столу.Раніше вже повідомлялось, що перша платіжка – від постачальника газу, Друга платіжка прийшла вже за новими правилами – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу у січні цього року.