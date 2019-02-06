Другу платіжку за газ можуть скасувати
Сьогодні, 09:18
З початку нового року лучани отримали дві платіжки за блакитне паливо, бо послуги доставки виключили із загальної. Тепер продаж газу і його транспортування здійснюють різні компанії, тож квитанції за газ та його доставку сплачуються окремо. Більшість хвилюється, що через це треба буде платити більше.
Про це говорили за круглим столом, який відбувся у відкритому офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський. Розмова відбулася за участі директора “Волиньгазу” Андрія Карпомиза, депутатки Луцькради Алли Надточій, представників Волинської торгово-промислової палати та членів Громадянського Руху, пише "Конкурент".
«Ціна на газ може бути різною, але «Волиньгаз» не займається його продажем, лише доставкою», – розповів комерційний директор «Волиньгазу».
А також додав, що плата може зростати тільки через те, що змінюється ціна газу, а не вартість його транспортування.
«І в листопаді, і в грудні (2019 року – К.) люди платили за транспортування. Тільки це було в тарифі, в єдиній ціні», – пояснив Карпомиз.
Співзасновник «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер зауважив, що прем’єр-міністр Гончарук озвучував, що врешті платіжка буде одна. Він поцікавився в директора «Волиньгазу», наскільки це, на його думку, ймовірно.
«Вірогідність 80%, що повернуться до однієї платіжки», – відповів Андрій Карпомиз.
Як зазначив співзасновник Громадянського Руху Михайло Наход, «СВІДОМІ» подадуть до Кабінету Міністрів та Національної комісії з регулювання енергетики пропозиції щодо обрахування тарифу на транспортування газу за результатами круглого столу.
Раніше вже повідомлялось, що перша платіжка – від постачальника газу, Друга платіжка прийшла вже за новими правилами – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу у січні цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це говорили за круглим столом, який відбувся у відкритому офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський. Розмова відбулася за участі директора “Волиньгазу” Андрія Карпомиза, депутатки Луцькради Алли Надточій, представників Волинської торгово-промислової палати та членів Громадянського Руху, пише "Конкурент".
«Ціна на газ може бути різною, але «Волиньгаз» не займається його продажем, лише доставкою», – розповів комерційний директор «Волиньгазу».
А також додав, що плата може зростати тільки через те, що змінюється ціна газу, а не вартість його транспортування.
«І в листопаді, і в грудні (2019 року – К.) люди платили за транспортування. Тільки це було в тарифі, в єдиній ціні», – пояснив Карпомиз.
Співзасновник «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер зауважив, що прем’єр-міністр Гончарук озвучував, що врешті платіжка буде одна. Він поцікавився в директора «Волиньгазу», наскільки це, на його думку, ймовірно.
«Вірогідність 80%, що повернуться до однієї платіжки», – відповів Андрій Карпомиз.
Як зазначив співзасновник Громадянського Руху Михайло Наход, «СВІДОМІ» подадуть до Кабінету Міністрів та Національної комісії з регулювання енергетики пропозиції щодо обрахування тарифу на транспортування газу за результатами круглого столу.
Раніше вже повідомлялось, що перша платіжка – від постачальника газу, Друга платіжка прийшла вже за новими правилами – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу у січні цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Другу платіжку за газ можуть скасувати
Сьогодні, 09:18
Медіа