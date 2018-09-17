З церкви у Луцьку викрали гроші і коштовності

У Луцьку зловмисник викрав із культової споруди гроші та ювелірні вироби на майже 50 тисяч гривень. Поліцейські встановили особу крадія та повідомили йому про підозру.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що у п’ятницю, 7 лютого, до поліції із заявою про крадіжку звернувся настоятель одного із храмів Луцька. Він повідомив, що зловмисник через вікно проник у приміщення церкви, викрав гроші та ювелірні вироби. Сума завданих матеріальних збитків склала 47 тисяч гривень.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 48-річний лучанин. Викрадені речі чоловік здав у ломбард.За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.