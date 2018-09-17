вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З церкви у Луцьку викрали гроші і коштовності

З церкви у Луцьку викрали гроші і коштовності
У Луцьку зловмисник викрав із культової споруди гроші та ювелірні вироби на майже 50 тисяч гривень. Поліцейські встановили особу крадія та повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Інформують, що у п’ятницю, 7 лютого, до поліції із заявою про крадіжку звернувся настоятель одного із храмів Луцька. Він повідомив, що зловмисник через вікно проник у приміщення церкви, викрав гроші та ювелірні вироби. Сума завданих матеріальних збитків склала 47 тисяч гривень.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 48-річний лучанин. Викрадені речі чоловік здав у ломбард.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, крадіжка, Луцьк, ювелірні вироби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі провалився під лід та загинув 24-річний хлопець
Сьогодні, 11:56
На Волині два дні лютуватиме негода
Сьогодні, 11:45
З церкви у Луцьку викрали гроші і коштовності
Сьогодні, 11:21
У Шацьку мотоцикл з пасажирами врізався в бетонну опору: водій загинув на місці
Сьогодні, 11:20
На Волині викрили схему незаконного експорту цигарок. ФОТО
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
У Луцьку затримали чоловіка, який крав у церквах вино та хрестики У Луцьку затримали чоловіка, який крав у церквах вино та хрестики
17 вересень, 2018, 14:40
Перехрестилася і вкрала: у луцькій церкві в бабусі витягли гаманець Перехрестилася і вкрала: у луцькій церкві в бабусі витягли гаманець
22 травень, 2018, 14:37
У Луцьку затримали молодика з наркотиками У Луцьку затримали молодика з наркотиками
03 лютий, 12:28
Через крадіжку «Москвича» перекрили виїзди з Луцька, - ЗМІ Через крадіжку «Москвича» перекрили виїзди з Луцька, - ЗМІ
27 січень, 21:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік
Сьогодні, 12:02
 0
ЖК «Західний Олімп» розпочав зведення ще одного будинку у передмісті Луцька*
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку на Старому ринку демонтують паркан. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:57
 0
У Луцькому районі провалився під лід та загинув 24-річний хлопець
Сьогодні, 11:56
 0
На Волині два дні лютуватиме негода
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8