Старий ринок у Луцьку – кілька днів без світла
Сьогодні, 12:25
Центральний ринок у Луцьку залишається без електропостачання вже 7 день.
Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».
Як зазначають в обленерго, електроенергія відсутня на Центральному ринку в Луцьку ще з ночі 4 на 5 лютого.
Лінія аварійно відключилася через пошкодження кабелів, ймовірно внаслідок дій, пов’язаних з демонтажем ринку.
Нагадаємо, що у понеділок, 10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки. Але розпочали муніципали примусовий демонтаж на ринку ще 4 лютого.
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Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».
Як зазначають в обленерго, електроенергія відсутня на Центральному ринку в Луцьку ще з ночі 4 на 5 лютого.
Лінія аварійно відключилася через пошкодження кабелів, ймовірно внаслідок дій, пов’язаних з демонтажем ринку.
Нагадаємо, що у понеділок, 10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки. Але розпочали муніципали примусовий демонтаж на ринку ще 4 лютого.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
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