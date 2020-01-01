вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Старий ринок у Луцьку – кілька днів без світла

Старий ринок у Луцьку – кілька днів без світла
Центральний ринок у Луцьку залишається без електропостачання вже 7 день.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».

Як зазначають в обленерго, електроенергія відсутня на Центральному ринку в Луцьку ще з ночі 4 на 5 лютого.

Лінія аварійно відключилася через пошкодження кабелів, ймовірно внаслідок дій, пов’язаних з демонтажем ринку.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки. Але розпочали муніципали примусовий демонтаж на ринку ще 4 лютого.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Центральний ринок, Луцьк, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Старий ринок у Луцьку – кілька днів без світла
Сьогодні, 12:25
У Луцьку у прокурора викрали автомобіль
Сьогодні, 12:20
Якість, перевірена часом: білоруська техніка продовжує радувати споживачів*
Сьогодні, 12:17
«Не виживати, а жити і досягати поставлених цілей», – девіз волинського спортсмена з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
Зеленський звільнив Богдана і призначив на його місце Єрмака
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
У понеділок, 10 лютого, 7 вулиць залишаться без світла У понеділок, 10 лютого, 7 вулиць залишаться без світла
09 лютий, 20:05
З понеділка луцькі муніципали продовжать зносити паркан поблизу Центрального ринку З понеділка луцькі муніципали продовжать зносити паркан поблизу Центрального ринку
08 лютий, 11:06
Будемо діяти таким же методом і способом, – Сиротинська про знесення Старого ринку Будемо діяти таким же методом і способом, – Сиротинська про знесення Старого ринку
06 лютий, 16:09
У Луцьку підприємці заблокували кіоски на Центральному ринку. ФОТО У Луцьку підприємці заблокували кіоски на Центральному ринку. ФОТО
03 лютий, 00:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старий ринок у Луцьку – кілька днів без світла
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку у прокурора викрали автомобіль
Сьогодні, 12:20
 0
Якість, перевірена часом: білоруська техніка продовжує радувати споживачів*
Сьогодні, 12:17
 0
«Не виживати, а жити і досягати поставлених цілей», – девіз волинського спортсмена з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
 0
Зеленський звільнив Богдана і призначив на його місце Єрмака
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8