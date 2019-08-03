«Білочки залишаться без горішків»: на Волині через аномальне тепло цвіте ліщина

У зв'язку з аномально теплими погодніми умовами зими у Ківерцівському НПП "Цуманська пуща" цвіте ліщина звичайна.Про це йдеться на сторінці нацпарку у facebook.Переважно ліщина зацвітає у березні-квітні, коли встановлюється сприятливий температурний режим.Аномальне цвітіння шкодить рослинам, бо є дуже енерговитратним та виснажливим процесом, який потребує використання значних ресурсів рослини - запасних поживних речовин та води."Та, на жаль, квіти та запилені зав'язі не переживуть теперішніх заморозків. Тож цього року білочки залишаться без горішків", - повідомляють у нацпарку.