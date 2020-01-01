Подарунки до Дня закоханих: що купити у «ПортCity»*





Про це повідомили в адміністрації закладу.



"Не пропустіть можливість придбати подарунки для своїх коханих за вигідними цінами!Святкуй та купуй подарунки до Дня закоханих у ТРЦ «ПортCity»", - йдеться у повідомленні.



Пропонують знижки, які діють спеціально до Дня закоханих:















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