Подарунки до Дня закоханих: що купити у «ПортCity»*
Сьогодні, 12:40
До Дня Валентина у магазинах ТРЦ «ПортCity» – святкові знижки.
Про це повідомили в адміністрації закладу.
"Не пропустіть можливість придбати подарунки для своїх коханих за вигідними цінами!Святкуй та купуй подарунки до Дня закоханих у ТРЦ «ПортCity»", - йдеться у повідомленні.
Пропонують знижки, які діють спеціально до Дня закоханих:
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Про це повідомили в адміністрації закладу.
"Не пропустіть можливість придбати подарунки для своїх коханих за вигідними цінами!Святкуй та купуй подарунки до Дня закоханих у ТРЦ «ПортCity»", - йдеться у повідомленні.
Пропонують знижки, які діють спеціально до Дня закоханих:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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