Як придбати якісне авто з Польщі: пропозиція від WEST AUTO HUB*

WEST AUTO HUB. Завдяки співпраці з польською компанією Dryten Sp. z O.O є можливість придбати хороші автомобілі за доступними цінами.



«Ми ретельно перевіряємо усіх наших партнерів, тому впевнені у якості авто. Dryten працює у Польщі вже 5 років й продає близько 50 авто на місяць», - йдеться у блозі компанії



На майданчику компанії Dryten Sp. z O.O розміщені автомобілі зі Швейцарії. Фахівці самостійно оглядають та перевіряють усі авто, щоб покупець отримав дійсно хорошу машину: з сервісною історією, реальним пробігом, без технічних несправностей тощо.



«Наш майданчик — це не просто коміс з продажем авто. Це наше хобі, це пристрасть до того, чим займаємося. Ми щиро радіємо, коли людина здійснює свої мрії з нашою допомогою, адже купівля автомобіля — це важливе рішення для більшості з нас, і ми зробимо все можливе, щоб кожен знайшов свій ідеальний автомобіль», - розповіла менеджер по роботі з клієнтами Dryten Sp. z O.O. Альона Брейнак.



Для отримання детальної інформації про авто, які є в наявності, телефонуйте: 067 158 86 08.



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