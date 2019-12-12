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Як придбати якісне авто з Польщі: пропозиція від WEST AUTO HUB*

Як придбати якісне авто з Польщі: пропозиція від WEST AUTO HUB*
Вигідно купити автомобілі з Польщі та розмитнити в Україні пропонує компанія WEST AUTO HUB. Завдяки співпраці з польською компанією Dryten Sp. z O.O є можливість придбати хороші автомобілі за доступними цінами.

«Ми ретельно перевіряємо усіх наших партнерів, тому впевнені у якості авто. Dryten працює у Польщі вже 5 років й продає близько 50 авто на місяць», - йдеться у блозі компанії WEST AUTO HUB

На майданчику компанії Dryten Sp. z O.O розміщені автомобілі зі Швейцарії. Фахівці самостійно оглядають та перевіряють усі авто, щоб покупець отримав дійсно хорошу машину: з сервісною історією, реальним пробігом, без технічних несправностей тощо.

«Наш майданчик — це не просто коміс з продажем авто. Це наше хобі, це пристрасть до того, чим займаємося. Ми щиро радіємо, коли людина здійснює свої мрії з нашою допомогою, адже купівля автомобіля — це важливе рішення для більшості з нас, і ми зробимо все можливе, щоб кожен знайшов свій ідеальний автомобіль», - розповіла менеджер по роботі з клієнтами Dryten Sp. z O.O. Альона Брейнак.

Для отримання детальної інформації про авто, які є в наявності, телефонуйте: 067 158 86 08.
Як придбати якісне авто з Польщі: пропозиція від WEST AUTO HUB*

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, авто
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