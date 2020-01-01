Як волинянам не натрапити на квартирних шахраїв: поради від поліції

Поліцейські Волині дали поради, як уникнути обману при оренді житла, щоб не натрапити на квартирних шахраїв.Про це повідомляє Ковельський відділ поліції.Так, щоб уникнути шахрайства при оренді квартири потрібно:1. Перевіряти всі наявні документи на орендовану квартиру. Звертати увагу на форму власності, кількість власників. Уточнити, чи всі згодні на здачу квартири в найм.2. Постаратися перевірити історію квартири, що здається. Промоніторити адресу на сайтах оголошень про нерухомість, щоб зрозуміти, як давно шукають орендарів. Можливо, вдасться знайти відгуки про власників.3. Домовлятися про повний розрахунок за квартиру тільки в момент заїзду. Якщо власники наполягають на заставі або передоплаті – внесіть мінімально можливу суму.4. При добовій оренді не сплачувати заставу або завдаток на карту. Пам'ятайте, що передоплата за ненадані послуги підвищує шанси шахраїв. Перевіряти фотографії житла через пошук Google, щоб дізнатися, чи відповідають зображення вказаній адресі та об'єкту.