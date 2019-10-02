У центрі Луцька трапилася аварія за участю тролейбуса та автомобіля





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомляють очевидці.



Біля ЦУМу на виїзді з вулиці Паркової на проспект Волі зіткнулися тролейбус та Opel Vectra.



На щастя, ніхто не постраждав.



Деталі ДТП з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька 14 лютого трапилася дорожня автопригода.Про цеповідомляють очевидці.Біля ЦУМу на виїзді з вулиці Паркової на проспект Волі зіткнулися тролейбус та Opel Vectra.На щастя, ніхто не постраждав.Деталі ДТП з'ясовуються.

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