У центрі Луцька трапилася аварія за участю тролейбуса та автомобіля
Сьогодні, 13:54
У центрі Луцька 14 лютого трапилася дорожня автопригода.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомляють очевидці.
Біля ЦУМу на виїзді з вулиці Паркової на проспект Волі зіткнулися тролейбус та Opel Vectra.
На щастя, ніхто не постраждав.
Деталі ДТП з'ясовуються.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомляють очевидці.
Біля ЦУМу на виїзді з вулиці Паркової на проспект Волі зіткнулися тролейбус та Opel Vectra.
На щастя, ніхто не постраждав.
Деталі ДТП з'ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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