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У центрі Луцька трапилася аварія за участю тролейбуса та автомобіля

У центрі Луцька трапилася аварія за участю тролейбуса та автомобіля
У центрі Луцька 14 лютого трапилася дорожня автопригода.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомляють очевидці.

Біля ЦУМу на виїзді з вулиці Паркової на проспект Волі зіткнулися тролейбус та Opel Vectra.

На щастя, ніхто не постраждав.

Деталі ДТП з'ясовуються.

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Теги: центр Луцька, аварія, тролейбус
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