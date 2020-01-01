Молодик, який у Володимирі викрав святкову інсталяцію-гнома, заплатить штраф





Про це



Нагадаємо, що 20-го грудня 2019-го року вночі 25-річний мешканець Володимир-Волинського вчинив дрібне хуліганство, а саме спільно з іншими хлопцями навмисно з хуліганських мотивів пошкодив та викрав новорічну різдвяну композицію «Солодкий гном».



Як повідомили у поліції, хлопець вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП. Вину визнав, у вчиненому розкаявся, наклали адміністративне стягнення у вигляді штрафу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Володимира-Волинського, який вночі 20-го грудня 2019-го року пошкодив та викрав святкову інсталяцію-гнома в центрі міста, заплатить штраф.Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.Нагадаємо, що 20-го грудня 2019-го року вночі 25-річний мешканець Володимир-Волинського вчинив дрібне хуліганство, а саме спільно з іншими хлопцями навмисно з хуліганських мотивів пошкодив та викрав новорічну різдвяну композицію «Солодкий гном».Як повідомили у поліції, хлопець вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП. Вину визнав, у вчиненому розкаявся, наклали адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

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