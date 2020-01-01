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Молодик, який у Володимирі викрав святкову інсталяцію-гнома, заплатить штраф

Молодик, який у Володимирі викрав святкову інсталяцію-гнома, заплатить штраф
Мешканець Володимира-Волинського, який вночі 20-го грудня 2019-го року пошкодив та викрав святкову інсталяцію-гнома в центрі міста, заплатить штраф.

Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.

Нагадаємо, що 20-го грудня 2019-го року вночі 25-річний мешканець Володимир-Волинського вчинив дрібне хуліганство, а саме спільно з іншими хлопцями навмисно з хуліганських мотивів пошкодив та викрав новорічну різдвяну композицію «Солодкий гном».

Як повідомили у поліції, хлопець вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП. Вину визнав, у вчиненому розкаявся, наклали адміністративне стягнення у вигляді штрафу.


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Теги: Володимир, святкова інсталяція, штраф
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