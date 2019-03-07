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У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють рух транспорту

У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють рух транспорту
У центрі Луцька у зв'язку з відзначенням Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан 15 лютого обмежать рух транспорту.

Про це йдеться у розпорядженні, підписаному секретарем міської ради Григорієм Пустовітом.

Так, під час проходження урочистої ходи, яка розпочнеться о 13:15 годині, призупинять рух транспорту за таким маршрутом: Театральний майдан – вулиця Винниченка – проспект Василя Мойсея.

Забезпечувати супровід буде патрульна поліція Волині.

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Теги: рух, Луцьк, обмеження
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