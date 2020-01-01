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Волинські прикордонники взяли участь у змаганнях з гирьового спорту

Волинські прикордонники взяли участь у змаганнях з гирьового спорту
У п’ятницю, 14 лютого, відбувся чемпіонат Луцького прикордонного загону з гирьового спорту, який проходив в рамках Спартакіади Державної прикордонної служби України.

Змагання проходили на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. У них взяли участь 27 учасників з підрозділів охорони державного кордону, – пише Кордон.

Змагання проходили у трьох вагових категоріях. Правоохоронці показали відмінний рівень підготовки, силу, витримку та бійцівський дух.

За результатами змагань перше, друге та третє місця розділили між собою відповідно відділи прикордонної служби «Доманове», «Світязь» та «Римачі».

Кращі спортсмени будуть представляти Луцький прикордонний загін на Чемпіонаті Державної прикордонної служби України, який відбудеться у березні цього року у місті Хмельницький.

Волинські прикордонники взяли участь у змаганнях з гирьового спорту

Волинські прикордонники взяли участь у змаганнях з гирьового спорту

Волинські прикордонники взяли участь у змаганнях з гирьового спорту

Волинські прикордонники взяли участь у змаганнях з гирьового спорту

Волинські прикордонники взяли участь у змаганнях з гирьового спорту

Волинські прикордонники взяли участь у змаганнях з гирьового спорту


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Теги: спорт, змагання, прикордонники
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