Скандал у маршрутці: куди скаржитися ковельчанам





Кожен такий випадок розглядається окремо і з перевізниками постійно проводиться робота, аби ті зосереджували увагу водіїв на важливості бути ввічливими з людьми. Втім, визнають, що і через зухвалість учасників дорожнього руху та емоційність пасажирів - нерви часто не витримують. Просять і пасажирів, зі свого боку, теж з повагою ставитися до водіїв, -



Як повідомила головний спеціаліст відділу економічного розвитку та торгівлі Інна Товстига, згідно правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та умов Договору водій автобуса зобов'язаний чемно поводитися з пасажирами. Крім того, договір може бути розірваний завчасно з ініціативи «Організатора» у разі надходження впродовж календарного року більше трьох скарг від споживачів послуг.



Крім того, у випадку надання неякісних послуг підприємцями-перевізниками на міському транспорті загального користування просять інформувати відповідальних працівників відділу економічного розвитку та торгівлі за номером тел. 61706 для вжиття відповідних заходів, зазначивши при цьому дату, державний реєстраційний номер автобуса та номер маршруту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До міської влади Ковеля від мешканців міста надходять скарги на водіїв маршрутних таксі, які дозволяють собі грубе поводження з пасажирами.Кожен такий випадок розглядається окремо і з перевізниками постійно проводиться робота, аби ті зосереджували увагу водіїв на важливості бути ввічливими з людьми. Втім, визнають, що і через зухвалість учасників дорожнього руху та емоційність пасажирів - нерви часто не витримують. Просять і пасажирів, зі свого боку, теж з повагою ставитися до водіїв, - пишуть на сайті міськради.Як повідомила головний спеціаліст відділу економічного розвитку та торгівлі, згідно правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та умов Договору водій автобуса зобов'язаний чемно поводитися з пасажирами. Крім того, договір може бути розірваний завчасно з ініціативи «Організатора» у разі надходження впродовж календарного року більше трьох скарг від споживачів послуг.Крім того, у випадку надання неякісних послуг підприємцями-перевізниками на міському транспорті загального користування просять інформувати відповідальних працівників відділу економічного розвитку та торгівлі за номером тел. 61706 для вжиття відповідних заходів, зазначивши при цьому дату, державний реєстраційний номер автобуса та номер маршруту.

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