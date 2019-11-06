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На Львівщині потонув автомобіль із 4 хлопцями, усі загинули. ФОТО

На Львівщині потонув автомобіль із 4 хлопцями, усі загинули. ФОТО
В Яворівський відділ поліції, що на Львівщині, сьогодні, 16 лютого, надійшло повідомлення про те, що у водоймі в селі Коти виявили автомобіль. На місці події встановили, що в автомобілі потонули четверо людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

Поліцейські попередньо встановили, що водій Audi, 20-річний мешканець району, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб впав у водойму та перекинувся на дах. Водій та троє пасажирів автомобіля, усі жителі Яворівського району віком 19-24 роки, загинули на місці події.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

На Львівщині потонув автомобіль із 4 хлопцями, усі загинули. ФОТО
На Львівщині потонув автомобіль із 4 хлопцями, усі загинули. ФОТО
На Львівщині потонув автомобіль із 4 хлопцями, усі загинули. ФОТО
На Львівщині потонув автомобіль із 4 хлопцями, усі загинули. ФОТО



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Теги: Львівщина, загибель, водойма
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