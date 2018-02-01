У Нововолинську знайшли повішеним 30-річного чоловіка
Сьогодні, 21:18
У неділю, 16-го лютого у Нововолинську в підсобному приміщенні знайшли повішеним хлопця.
Про це пише БУГ.
Як розповіли знайомі чоловіка, молодик 1990-го року народження. Тіло виявили в сараї біля будинку.
Попередня причина смерті – самогубство.
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Про це пише БУГ.
Як розповіли знайомі чоловіка, молодик 1990-го року народження. Тіло виявили в сараї біля будинку.
Попередня причина смерті – самогубство.
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