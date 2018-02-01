У Нововолинську знайшли повішеним 30-річного чоловіка





Про це



Як розповіли знайомі чоловіка, молодик 1990-го року народження. Тіло виявили в сараї біля будинку.



Попередня причина смерті – самогубство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 16-го лютого у Нововолинську в підсобному приміщенні знайшли повішеним хлопця.Про це пише БУГ.Як розповіли знайомі чоловіка, молодик 1990-го року народження. Тіло виявили в сараї біля будинку.Попередня причина смерті – самогубство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію