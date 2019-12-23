На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*





Гості роледрому веселились, танцювали, брали участь у конкурсах та бігли марафон з Купідоном, - інформує пресслужба закладу.



Крім того, у центрі арени розваг встановили романтичну ілюмінацію – серце, яке здійснює бажання. Усі бажаючі могли зав’язати на ньому стрічку з освідченням у коханні або зі своїм заповітним бажанням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 лютого на арені розваг «GeneratorCitу» відбулася святкова дискотека на роликах з драйвовим діджеєм та запальним ведучим.Гості роледрому веселились, танцювали, брали участь у конкурсах та бігли марафон з Купідоном, - інформує пресслужба закладу.Крім того, у центрі арени розваг встановили романтичну ілюмінацію – серце, яке здійснює бажання. Усі бажаючі могли зав’язати на ньому стрічку з освідченням у коханні або зі своїм заповітним бажанням.

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