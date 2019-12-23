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На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*

На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
14 лютого на арені розваг «GeneratorCitу» відбулася святкова дискотека на роликах з драйвовим діджеєм та запальним ведучим.

Гості роледрому веселились, танцювали, брали участь у конкурсах та бігли марафон з Купідоном, - інформує пресслужба закладу.

Крім того, у центрі арени розваг встановили романтичну ілюмінацію – серце, яке здійснює бажання. Усі бажаючі могли зав’язати на ньому стрічку з освідченням у коханні або зі своїм заповітним бажанням.

На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*

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Теги: GeneratorCitу, дискотека
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Коментарі 1
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в місті в той день був карантин, школи ЗАКРИВАЮТЬ ... а ви організовуєте ГРОМАДСЬКИЙ захід ...
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