На арені розваг «GeneratorCitу» відбулася дискотека на роликах. ФОТО*
Сьогодні, 11:00
14 лютого на арені розваг «GeneratorCitу» відбулася святкова дискотека на роликах з драйвовим діджеєм та запальним ведучим.
Гості роледрому веселились, танцювали, брали участь у конкурсах та бігли марафон з Купідоном, - інформує пресслужба закладу.
Крім того, у центрі арени розваг встановили романтичну ілюмінацію – серце, яке здійснює бажання. Усі бажаючі могли зав’язати на ньому стрічку з освідченням у коханні або зі своїм заповітним бажанням.
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Гості роледрому веселились, танцювали, брали участь у конкурсах та бігли марафон з Купідоном, - інформує пресслужба закладу.
Крім того, у центрі арени розваг встановили романтичну ілюмінацію – серце, яке здійснює бажання. Усі бажаючі могли зав’язати на ньому стрічку з освідченням у коханні або зі своїм заповітним бажанням.
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Коментарі 1
в місті в той день був карантин, школи ЗАКРИВАЮТЬ ... а ви організовуєте ГРОМАДСЬКИЙ захід ...
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