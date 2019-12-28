Чому не можна ігнорувати порушення сну





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"Ігнорувати ознаки порушень сну небезпечно, - вони сприяють дефіциту сну, пов'язаного з багатьма хронічними захворюваннями: серцевими патологіями, ожирінням, діабетом 2 типу, підвищеним тиском. Найбільш поширеним видом порушень сну є безсоння однак існують і інші форми, про які слід знати", - заявив лікар-невролог Риму Чаудхари.



Апное уві сні. Для нього характерні тимчасові зупинки дихання - це одне з найнебезпечніших порушень сну, що призводять до падіння рівня кисню в крові. В результаті ускладнюється постачання їм головного мозку, що підвищує ризик його патологій, включаючи деменцію, хворобу Альцгеймера.



"Відчуваючи брак кисню, організм порушує сон, щоб людина знову почав дихати. При цьому виникають хропіння, задишка, що змушує прокидатися сильна сухість у роті", - зауважують лікарі.



Синдром неспокійних ніг. Він змушує відчувати дискомфорт, біль, печіння в ногах, що не дають нормально спати. Ігнорувати це порушення небезпечно - воно може бути знаком різних захворювань, від неврозу до дуже серйозних, наприклад, захворювань спинного мозку. У жінок розвиток синдрому пов'язано з підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань.



Параліч сну. Розлад, при якому прокинувся людина не може рухатися або говорити. Дане порушення не рахується особливо небезпечним, проте ігнорувати його все одно не можна - такий параліч може бути проявом нарколепсії, лунатизму, маніакально-депресивного психозу, розладів нервової системи, які потребують лікування. Крім того, людей він сильно лякає: виникають прискорене дихання, сіпання тіла, тривога, паніка.



Порушення циркадного ритму. Виникає, коли внутрішній біологічний годинник людини не синхронізовані з зовнішніми тимчасовими сигналами. Дане порушення переслідує людей, які з різних причин не сплять ночами. Збій циркадних ритмів корелює з розладами психіки, раковими захворюваннями (зокрема, раком молочної залози).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стикаючись з порушеннями нічного сну, багато людей схильні їх ігнорувати, поки проблема не загостриться, ставши по-справжньому небезпечної для здоров'я. Лікарями були вказані ті порушення сну, які не можна ігнорувати.Про це пише Країна Здоров'я."Ігнорувати ознаки порушень сну небезпечно, - вони сприяють дефіциту сну, пов'язаного з багатьма хронічними захворюваннями: серцевими патологіями, ожирінням, діабетом 2 типу, підвищеним тиском. Найбільш поширеним видом порушень сну є безсоння однак існують і інші форми, про які слід знати", - заявив лікар-невролог Риму Чаудхари.Для нього характерні тимчасові зупинки дихання - це одне з найнебезпечніших порушень сну, що призводять до падіння рівня кисню в крові. В результаті ускладнюється постачання їм головного мозку, що підвищує ризик його патологій, включаючи деменцію, хворобу Альцгеймера."Відчуваючи брак кисню, організм порушує сон, щоб людина знову почав дихати. При цьому виникають хропіння, задишка, що змушує прокидатися сильна сухість у роті", - зауважують лікарі.Він змушує відчувати дискомфорт, біль, печіння в ногах, що не дають нормально спати. Ігнорувати це порушення небезпечно - воно може бути знаком різних захворювань, від неврозу до дуже серйозних, наприклад, захворювань спинного мозку. У жінок розвиток синдрому пов'язано з підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань.Розлад, при якому прокинувся людина не може рухатися або говорити. Дане порушення не рахується особливо небезпечним, проте ігнорувати його все одно не можна - такий параліч може бути проявом нарколепсії, лунатизму, маніакально-депресивного психозу, розладів нервової системи, які потребують лікування. Крім того, людей він сильно лякає: виникають прискорене дихання, сіпання тіла, тривога, паніка.Виникає, коли внутрішній біологічний годинник людини не синхронізовані з зовнішніми тимчасовими сигналами. Дане порушення переслідує людей, які з різних причин не сплять ночами. Збій циркадних ритмів корелює з розладами психіки, раковими захворюваннями (зокрема, раком молочної залози).

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