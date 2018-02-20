Нове життя Старого міста: як планують відновлювати історичну частину Луцька

У Луцьку обговорили практичні та швидкі кроки щодо відновлення частини Старого міста.Про це говорили сьогодні, 18 лютого, на нараді у конференц-залі ЦНАПу, - інформує пресслужба Луцькради.В нараді взяли участь представники органів міської ради, громадських організацій, небайдужі лучани та спеціалісти в галузі історії та архітектури.“Очевидно, що Старе місто — важлива частина нашого міста, яка потребує серйозного втручання для того, щоб надати йому туристично-привабливого вигляду, який буде цікавий як лучанам, так і туристам. Це дозволить покращити імідж нашого міста та зберегти ті залишки історичної спадщини, які на сьогодні залишились тут. Нами було напрацьовано ряд оперативних заходів, що зможуть покращити ситуацію в Старому місті, повернути туди життя, лучан і туристів”, - звернувся до присутніх радник міського головиВін розповів, що до кінця 2020 року передбачено здійснити капітальний ремонт вулиці Драгоманова із відновленням дорожнього покриття з натурального каменю та облаштуванням освітлення. Також капітального ремонту зазнає вулиця Кафедральна. Окрім того, планується відновлення та облаштування освітлення вулиць Старого міста.Унікальним об’єктом стане “Центр середньовічної культури”, що функціонуватиме на базі спортивного клубу з середньовічного бою “Айна Бера”. Він гармонійно доповнюватиме реконструйований сквер зі скульптурами Миколи Голованя по вулиці Драгоманова та околиці вежі Чарторийських, що ремонтуються в рамках проєкту “Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”.“Звичайно, цей проєкт є надзвичайно складним. Тут використовуються лише ті матеріали, що придатні для реконструкції. Для цього запрошені підрядні організації-експерти, що відразу їх оцінюють.Також оживуть наші підземелля. Частина вже розчищених підземель є під Собором святих апостолів Петра і Павла. Проводяться реставраційні роботи у підземеллях, що раніше їх бачили тільки працівники і керівництво Волинського коледжу Національного університету харчових технологій. Сподіваємося, що роботи в рамках проєкту закінчаться до кінця липня 2020 року, і в нас буде чудова туристична атракція для лучан та гостей міста”, - розповів Григорій Недопад.Окрім того, планується оголосити інвестиційний конкурс на приміщення колишнього гостинного двору Прайзлерів (вул. Кафедральна, 4), яке сьогодні знаходиться в аварійному стані. За умовами інвестиційного конкурсу переможець отримає комунальне приміщення в оренду на довготривалий період за пільгову вартість і зобов’язується провести капітальний ремонт і реставрацію для облаштування в цьому приміщенні готелю, ресторану, кафе і парковки у внутрішньому дворі.Додатково прикрасить Старе місто професійна архітектурна підсвітка фасаду Дому Євангелія (Лютеранської кірхи), Кафедрального собору святих апостолів Петра і Павла, відремонтованого фасаду Територіального центру.Також відремнтують територію дамби, що простягається від вулиці Глушець через Центральний парк імені Лесі Українки до вулиці Замкової. Окрім капітального ремонту, тут заплановано також облаштування освітлення. Завершиться також облаштування причалу біля будинку Голованя для організації прогулянок на катері річкою Стир.Для контролю занедбаних об’єктів нерухомості планується створення їх реєстру та проведення роботи з власниками. Водночас проводитиметься ремонт та відновлення парканів приватних земельних ділянок, ділянок існуючого будівництва, ремонт пошкоджених та розмальованих фасадів.Ознайомившись із масштабними планами міської влади з відновлення активного життя в історичній частині міста, присутні обговорили нюанси реалізації проєктів, що знаходяться (або ж тільки заплановані) на стадії реалізації. Під час активного обговорення лунали різноманітні зауваження та пропозиції, що будуть обов’язково враховані у майбутній роботі.