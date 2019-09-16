25-річного волинянина, який розбещував дитину, взяли під варту





Про це пише пресслужба прокуратури Волинської області.



Як уже повідомлялося, увечері 7 лютого цього року



Прокурори наполягали на обранні йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, проте Маневицький районний суд застосував до чоловіка домашній арешт.



Не погодившись із таким рішенням суду, прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку і домоглася того, що найближчих 60 днів підозрюваний таки перебуватиме під вартою.



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.



Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України, вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-річному мешканцю селища Колки, підозрюваного у розбещенні малолітньої, обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.Про це пише пресслужба прокуратури Волинської області.Як уже повідомлялося, увечері 7 лютого цього року нетверезий молодик у будинку знайомих, за відсутності дорослих, вчинив розпусні дії щодо їхньої 7-річної доньки Прокурори наполягали на обранні йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, проте Маневицький районний суд застосував до чоловіка домашній арешт.Не погодившись із таким рішенням суду, прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку і домоглася того, що найближчих 60 днів підозрюваний таки перебуватиме під вартою.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.згідно із санкцією ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України, вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

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