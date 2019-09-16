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25-річного волинянина, який розбещував дитину, взяли під варту

25-річного волинянина, який розбещував дитину, взяли під варту
25-річному мешканцю селища Колки, підозрюваного у розбещенні малолітньої, обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Про це пише пресслужба прокуратури Волинської області.

Як уже повідомлялося, увечері 7 лютого цього року нетверезий молодик у будинку знайомих, за відсутності дорослих, вчинив розпусні дії щодо їхньої 7-річної доньки.

Прокурори наполягали на обранні йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, проте Маневицький районний суд застосував до чоловіка домашній арешт.

Не погодившись із таким рішенням суду, прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку і домоглася того, що найближчих 60 днів підозрюваний таки перебуватиме під вартою.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України, вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.



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Теги: суд, розбещення, дитина
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