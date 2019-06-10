Лучанин разом із сином продавав в інтернеті неіснуючі автівки
Сьогодні, 16:58
Членам організованої групи шахраїв, які продавали в інтернеті неіснуючі автомобілі, повідомили про підозру.
Так, у липні 2019 року раніше судимий 39-річний лучанин разом зі своїм сином та ще двома знайомими налагодив схему продажу через інтернет неіснуючих автомобілів, - пише ресслужба прокуратури Волинської області.
Шахраї розміщували на спеціалізованих сайтах оголошення про продаж авто, просили потенційних покупців сплачувати їхню вартість наперед на банківську картку, а після отримання коштів зникали.
Наразі правоохоронцям відомо про три факти "продажу" членами групи автомобілів у такий спосіб. Сплатили довірливі громадяни ошуканцям за неіснуючий товар понад 245 тис. грн.
Членам групи повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів. Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів.
До слова, за шахрайство, вчинене організованою групою, Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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Так, у липні 2019 року раніше судимий 39-річний лучанин разом зі своїм сином та ще двома знайомими налагодив схему продажу через інтернет неіснуючих автомобілів, - пише ресслужба прокуратури Волинської області.
Шахраї розміщували на спеціалізованих сайтах оголошення про продаж авто, просили потенційних покупців сплачувати їхню вартість наперед на банківську картку, а після отримання коштів зникали.
Наразі правоохоронцям відомо про три факти "продажу" членами групи автомобілів у такий спосіб. Сплатили довірливі громадяни ошуканцям за неіснуючий товар понад 245 тис. грн.
Членам групи повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів. Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів.
До слова, за шахрайство, вчинене організованою групою, Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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