Лучанин разом із сином продавав в інтернеті неіснуючі автівки

Членам організованої групи шахраїв, які продавали в інтернеті неіснуючі автомобілі, повідомили про підозру.Так, у липні 2019 року раніше судимий 39-річний лучанин разом зі своїм сином та ще двома знайомими налагодив схему продажу через інтернет неіснуючих автомобілів, - пише ресслужба прокуратури Волинської області.Шахраї розміщували на спеціалізованих сайтах оголошення про продаж авто, просили потенційних покупців сплачувати їхню вартість наперед на банківську картку, а після отримання коштів зникали.Наразі правоохоронцям відомо про три факти "продажу" членами групи автомобілів у такий спосіб. Сплатили довірливі громадяни ошуканцям за неіснуючий товар понад 245 тис. грн.Членам групи повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів. Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів.До слова, за шахрайство, вчинене організованою групою, Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.