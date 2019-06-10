вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин разом із сином продавав в інтернеті неіснуючі автівки

Лучанин разом із сином продавав в інтернеті неіснуючі автівки
Членам організованої групи шахраїв, які продавали в інтернеті неіснуючі автомобілі, повідомили про підозру.

Так, у липні 2019 року раніше судимий 39-річний лучанин разом зі своїм сином та ще двома знайомими налагодив схему продажу через інтернет неіснуючих автомобілів, - пише ресслужба прокуратури Волинської області.

Шахраї розміщували на спеціалізованих сайтах оголошення про продаж авто, просили потенційних покупців сплачувати їхню вартість наперед на банківську картку, а після отримання коштів зникали.

Наразі правоохоронцям відомо про три факти "продажу" членами групи автомобілів у такий спосіб. Сплатили довірливі громадяни ошуканцям за неіснуючий товар понад 245 тис. грн.

Членам групи повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів. Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів.

До слова, за шахрайство, вчинене організованою групою, Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, продаж, інтернет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє волинян, які їздили п'яними за кермом, хотіли підкупити патрульних
Сьогодні, 17:27
Об'єднання волинського перинатального центру та обласної дитячої лікарні: чи скорочуватимуть працівників медзакладів
Сьогодні, 17:05
Лучанин разом із сином продавав в інтернеті неіснуючі автівки
Сьогодні, 16:58
Як змінилась «Супернова» за 4 роки. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 16:47
У селі під Луцьком жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Раритетний луцький пікап виставили на продаж у Польщі Раритетний луцький пікап виставили на продаж у Польщі
10 червень, 2019, 13:07
Розпитував все про картку: лучанку намагався «розвести» клієнт із OLX Розпитував все про картку: лучанку намагався «розвести» клієнт із OLX
23 вересень, 2018, 13:09
«Волиньобленерго» шукає у лізинг дорогу іномарку «Волиньобленерго» шукає у лізинг дорогу іномарку
11 жовтень, 2016, 11:34
Продажі нових авто в Україні зросли на 50% Продажі нових авто в Україні зросли на 50%
02 червень, 2016, 12:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер відомий волинський лікар
Сьогодні, 18:14
 0
У Луцьку на благодійному ярмарку школярі збирали кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
 0
У Нововолинську зіткнулися BMW та Hyundai. ФОТО
Сьогодні, 17:51
 0
Сиротинська прийшла на Старий ринок оглянути контейнери, власники яких погодилися на демонтаж. ФОТО
Сьогодні, 17:43
 0
У Ковелі організовують конкурс для дівчат та хлопців з інвалідністю
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8