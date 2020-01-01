Лучанам безкоштовно перевірять якість газу: повідомили дату

У ГО СВІДОМІ заявили, про замовлення та оплату перевірки газу в обласному центрі Волині організацією.Про це нещодавно під час круглого столу щодо нових правил оплати газопостачання, який відбувся у відкритому офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» за участі комерційного директора АТ "Волиньгаз", заявив співзасновник «СВІДОМИХ», - пише прес-служба громадської організації.Справді, питання якості блакитного палива давно турбує лучан. Тому команда Андрія Покровського проведе публічну експертизу: у п’ятницю, 21 лютого, о 10 год представники «Волиньгазу» спільно зі «СВІДОМИМИ» здійснять заміри газу в одному з луцьких багатоквартирних будинків на Київському майдані."Результати дослідження ми оголосимо публічно на нашій сторінці у Facebook та у ЗМІ. Слідкуйте за новинами", - йдеться у дописі на сторінці "СВІДОМИХ".