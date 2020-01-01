Лучанам безкоштовно перевірять якість газу: повідомили дату
Сьогодні, 21:18
У ГО СВІДОМІ заявили, про замовлення та оплату перевірки газу в обласному центрі Волині організацією.
Про це нещодавно під час круглого столу щодо нових правил оплати газопостачання, який відбувся у відкритому офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» за участі комерційного директора АТ "Волиньгаз" Андрія Карпомиза, заявив співзасновник «СВІДОМИХ» Taрас Шкітер, - пише прес-служба громадської організації.
Справді, питання якості блакитного палива давно турбує лучан. Тому команда Андрія Покровського проведе публічну експертизу: у п’ятницю, 21 лютого, о 10 год представники «Волиньгазу» спільно зі «СВІДОМИМИ» здійснять заміри газу в одному з луцьких багатоквартирних будинків на Київському майдані.
"Результати дослідження ми оголосимо публічно на нашій сторінці у Facebook та у ЗМІ. Слідкуйте за новинами", - йдеться у дописі на сторінці "СВІДОМИХ".
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Про це нещодавно під час круглого столу щодо нових правил оплати газопостачання, який відбувся у відкритому офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» за участі комерційного директора АТ "Волиньгаз" Андрія Карпомиза, заявив співзасновник «СВІДОМИХ» Taрас Шкітер, - пише прес-служба громадської організації.
Справді, питання якості блакитного палива давно турбує лучан. Тому команда Андрія Покровського проведе публічну експертизу: у п’ятницю, 21 лютого, о 10 год представники «Волиньгазу» спільно зі «СВІДОМИМИ» здійснять заміри газу в одному з луцьких багатоквартирних будинків на Київському майдані.
"Результати дослідження ми оголосимо публічно на нашій сторінці у Facebook та у ЗМІ. Слідкуйте за новинами", - йдеться у дописі на сторінці "СВІДОМИХ".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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