Комедія про волинських копів позбавила фінансування фільм «Конотопська битва»

Ахтем Сеітаблаєв вважає, що в найближчі роки в Україні влада не підтримуватиме такі фільми як «Черкаси», «Кіборги» і «Захар Беркут».



Такий висновок Сеітаблаєв зробив з того, що проєкт фільму відхилили у Мінкульті і вирішили фінансувати комедію "Бурштинові копи", в якій йтиметься про життя поліцейських, які охороняють бурштина на Волині, - пише



Сеітаблаєв розповів, що проєкт його нового фільму «Конотопська битва», який боровся за держфінансування, був відхилений новим керівництвом Мінкульту.



«Сценарій був написаний Максимом Курочкіним ще рік тому, і наш продакшен з ним брав участь у 11-му пітчингу Держкіно. Ми пройшли обидва етапи, захистили проєкт перед експертною комісією в своїй секції і потрапили в список фільмів, які отримають державну підтримку. А потім через якийсь час вже нове керівництво Міністерства культури вирішило, що і «Конотопська битва», і фільм про Лесю Українку – на мій погляд, один з найсильніших проєктів на тому пітчингу – й інші проекти, які так чи інакше рефлексують на тему ідентичності, творчості, людини, підтримувати не потрібно», – розповів Сеітаблаєв.



Режисер розповів, яким був задум «Конотопської битви».



«Я хотів зняти його в стилі політичного нуара, щоб було таке відчуття в'язкості, в якій розвідники з кожної сторони сходяться в одному місці, згортається вузол недовіри, і вже перед самою катастрофою – розпадом союзу вони знаходять можливість об'єднатися і розбити спільного ворога. Хотілося розповісти, що історія повторюється, що її незнання не звільняє від наслідків, що людина відрізняється від тварини тим, що у неї є пам'ять, що вона може робити висновки зі свого досвіду», – повідомив Сеітаблаєв.



За його словами, в результаті на третьому етапі пітчингу проєкт фільму «Конотопська битва» замінив фільм «Бурштинові копи».



«Я сам дуже люблю комедії, але це говорить про те, що в найближчі два-три роки не буде фільмів з такою тематикою, як у фільмів «Черкаси», «Кіборги», «Захар Беркут» тощо», – розповів режисер.



Ахтем Сеітаблаєв відомий своїми режисерськими роботами над фільмами «Хайтарма», «Чужа молитва», «Кіборги» та інші. Останнім часом український режисер кримськотатарського походження працював над створенням стрічки «Номери» за п'єсою Олега Сенцова. В акторському багажі Ахтема Сеітаблаєва ролі в понад 25 фільмах і серіалах. З найновіших – головна роль у фільмі Нарімана Алієва «Додому», яка взяла участь в одній із програм 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю й отримала Гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український режисер кримськотатарського походженнявважає, що в найближчі роки в Україні влада не підтримуватиме такі фільми як «Черкаси», «Кіборги» і «Захар Беркут».Такий висновок Сеітаблаєв зробив з того, що проєкт фільму відхилили у Мінкульті і вирішили фінансувати комедію "Бурштинові копи", в якій йтиметься про життя поліцейських, які охороняють бурштина на Волині, - пише Крим.Реалії. Сеітаблаєв розповів, що проєкт його нового фільму «Конотопська битва», який боровся за держфінансування, був відхилений новим керівництвом Мінкульту.«Сценарій був написаний Максимом Курочкіним ще рік тому, і наш продакшен з ним брав участь у 11-му пітчингу Держкіно. Ми пройшли обидва етапи, захистили проєкт перед експертною комісією в своїй секції і потрапили в список фільмів, які отримають державну підтримку. А потім через якийсь час вже нове керівництво Міністерства культури вирішило, що і «Конотопська битва», і фільм про Лесю Українку – на мій погляд, один з найсильніших проєктів на тому пітчингу – й інші проекти, які так чи інакше рефлексують на тему ідентичності, творчості, людини, підтримувати не потрібно», – розповів Сеітаблаєв.Режисер розповів, яким був задум «Конотопської битви».«Я хотів зняти його в стилі політичного нуара, щоб було таке відчуття в'язкості, в якій розвідники з кожної сторони сходяться в одному місці, згортається вузол недовіри, і вже перед самою катастрофою – розпадом союзу вони знаходять можливість об'єднатися і розбити спільного ворога. Хотілося розповісти, що історія повторюється, що її незнання не звільняє від наслідків, що людина відрізняється від тварини тим, що у неї є пам'ять, що вона може робити висновки зі свого досвіду», – повідомив Сеітаблаєв.За його словами, в результаті на третьому етапі пітчингу проєкт фільму «Конотопська битва» замінив фільм «Бурштинові копи».«Я сам дуже люблю комедії, але це говорить про те, що в найближчі два-три роки не буде фільмів з такою тематикою, як у фільмів «Черкаси», «Кіборги», «Захар Беркут» тощо», – розповів режисер.Ахтем Сеітаблаєв відомий своїми режисерськими роботами над фільмами «Хайтарма», «Чужа молитва», «Кіборги» та інші. Останнім часом український режисер кримськотатарського походження працював над створенням стрічки «Номери» за п'єсою Олега Сенцова. В акторському багажі Ахтема Сеітаблаєва ролі в понад 25 фільмах і серіалах. З найновіших – головна роль у фільмі Нарімана Алієва «Додому», яка взяла участь в одній із програм 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю й отримала Гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

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