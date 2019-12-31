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Приміські маршрутки їздитимуть до Нового ринку

Приміські маршрутки їздитимуть до Нового ринку
Приміські маршрутки, що курсують Луцьком, заїжджатимуть до Нового ринку.

Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.

Заступник мера Григорій Недопад повідомив, що задля кращого сполучення та комфорту мешканців приміські маршрутки здійснюватимуть доїзд до Нового ринку. Зокрема, на сьогодні погодили такий крок із ОДА щодо маршрутів №107 і №103.

«Такі маршрутки не будуть заїжджати до автостанції №2, а складуть свій маршрут до Нового ринку», - відзначив він.

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Теги: Маршрутки, Новий ринок, Луцьк, транспорт
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