Приміські маршрутки їздитимуть до Нового ринку

Приміські маршрутки, що курсують Луцьком, заїжджатимуть до Нового ринку.Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Заступник мераповідомив, що задля кращого сполучення та комфорту мешканців приміські маршрутки здійснюватимуть доїзд до Нового ринку. Зокрема, на сьогодні погодили такий крок із ОДА щодо маршрутів №107 і №103.«Такі маршрутки не будуть заїжджати до автостанції №2, а складуть свій маршрут до Нового ринку», - відзначив він.