На Житомирщині школярки через хлопця жорстоко побили 14-річну дівчину. ВІДЕО 18+





Як повідомили кореспонденту



Також відео цього конфлікту було сьогодні опубліковано у Facebook у групі «Підслухано в Бердичеві». Там видно, як двоє дівчат-підлітків наносять потерпілій удари руками та ногами, тягають по землі за волосся.



За даними поліції, між чотирма школярками (2005 року народження) виник конфлікт нібито через хлопця. Усі вони знайомі та підтримували стосунки, хоча навчаються у різних школах.



«Дівчата не поділили хлопця та вирішили познущатися на однією з подруг», - уточнили у правоохоронному відомстві. Також там додали, що характер травм, які отримала постраждала, зараз встановлює експертиза.



На місці працювала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Усі причини та обставини, що призвели до пригоди, з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.



Головне фото - ілюстративне.



УВАГА! Відео містить сцени насилля та жорстокості!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бердичівському районі Житомирської області поліція розслідує побиття школярками 14-річної дівчини.Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області, про подію правоохоронцям 18 лютого повідомила матір постраждалої.Також відео цього конфлікту було сьогодні опубліковано у Facebook у групі «Підслухано в Бердичеві». Там видно, як двоє дівчат-підлітків наносять потерпілій удари руками та ногами, тягають по землі за волосся.За даними поліції, між чотирма школярками (2005 року народження) виник конфлікт нібито через хлопця. Усі вони знайомі та підтримували стосунки, хоча навчаються у різних школах.«Дівчата не поділили хлопця та вирішили познущатися на однією з подруг», - уточнили у правоохоронному відомстві. Також там додали, що характер травм, які отримала постраждала, зараз встановлює експертиза.На місці працювала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Усі причини та обставини, що призвели до пригоди, з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.Головне фото - ілюстративне.

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