Серед евакуйованих з Китаю є волиняни





Про це на брифінгу заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, пише



За його словами, в Україну евакуювали жителів Маріуполя, Кривого Рогу, Києва, а також Полтавської, Харківської, Миколаївської, Кіровоградської, Львівської, Волинської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Донецької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Ухані перебуває 36–літня Ольга Батура з Луцька.

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