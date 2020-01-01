Серед евакуйованих з Китаю є волиняни
Сьогодні, 17:18
Евакуйовані з Китаю українці до поїздки в цю країну проживали в різних регіонах України, у тому числі - на Волині.
Про це на брифінгу заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, пише РБК-Україна.
За його словами, в Україну евакуювали жителів Маріуполя, Кривого Рогу, Києва, а також Полтавської, Харківської, Миколаївської, Кіровоградської, Львівської, Волинської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Донецької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Ухані перебуває 36–літня Ольга Батура з Луцька.
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Про це на брифінгу заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, пише РБК-Україна.
За його словами, в Україну евакуювали жителів Маріуполя, Кривого Рогу, Києва, а також Полтавської, Харківської, Миколаївської, Кіровоградської, Львівської, Волинської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Донецької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Ухані перебуває 36–літня Ольга Батура з Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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