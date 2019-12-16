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Деякі лучани завтра, 21 лютого, сидітимуть без води

Деякі лучани завтра, 21 лютого, сидітимуть без води
У Луцьку у зв’язку із заміною аварійної ділянки водопровідної мережі на вулиці Рівненській буде відсутнє водопостачання.

Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».

Зазначається, що 21 лютого з 9:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання по вулиці Рівненській, починаючи від вулиці Задворецької і до Купріна.


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Теги: вода, Луцьк, відключення
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