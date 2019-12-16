Деякі лучани завтра, 21 лютого, сидітимуть без води





Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».



Зазначається, що 21 лютого з 9:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання по вулиці Рівненській, починаючи від вулиці Задворецької і до Купріна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у зв’язку із заміною аварійної ділянки водопровідної мережі на вулиці Рівненській буде відсутнє водопостачання.Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».Зазначається, що 21 лютого з 9:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання по вулиці Рівненській, починаючи від вулиці Задворецької і до Купріна.

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