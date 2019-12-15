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Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity» у Луцьку: розклад сеансів*

Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity» у Луцьку: розклад сеансів*
Від сьогодні, 20 лютого, в кінотеатрі PremierCity оновився розклад сеансів.

Увесь наступний тиждень в PremierCity показуватимуть 4 прем’єри, а в суботу, 22 лютого, відбудеться допрем’єрний показ українського фільму «Черкаси».

ПРЕМ'ЄРА. Біографічний детектив «Річард Джуелл».
ПРЕМ’ЄРА. Сімейний мультфільм «Пухнасті бешкетники».
ПРЕМ’ЄРА. Пригодницька драма «Поклик пращурів».
ПРЕМ'ЄРА. Трилер «Перекладачі».
ДОПРЕМ'ЄРА. Воєнна драма «Черкаси»

Крім того, у "PremierCity" триватиме показ фільмів:
«Їжак Сонік».
«Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн)».
«Джентльмени».
«Сенсація».
«Гола правда».
Квитки можна також придбати у касі кінотеатру або на сайті.

Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.

Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity» у Луцьку: розклад сеансів*




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Теги: кінотеатр, Луцьк, ПортСіті
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