Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity» у Луцьку: розклад сеансів*
Сьогодні, 18:20
Від сьогодні, 20 лютого, в кінотеатрі PremierCity оновився розклад сеансів.
Увесь наступний тиждень в PremierCity показуватимуть 4 прем’єри, а в суботу, 22 лютого, відбудеться допрем’єрний показ українського фільму «Черкаси».
ПРЕМ'ЄРА. Біографічний детектив «Річард Джуелл».
ПРЕМ’ЄРА. Сімейний мультфільм «Пухнасті бешкетники».
ПРЕМ’ЄРА. Пригодницька драма «Поклик пращурів».
ПРЕМ'ЄРА. Трилер «Перекладачі».
ДОПРЕМ'ЄРА. Воєнна драма «Черкаси»
Крім того, у "PremierCity" триватиме показ фільмів:
«Їжак Сонік».
«Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн)».
«Джентльмени».
«Сенсація».
«Гола правда».
Квитки можна також придбати у касі кінотеатру або на сайті.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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Увесь наступний тиждень в PremierCity показуватимуть 4 прем’єри, а в суботу, 22 лютого, відбудеться допрем’єрний показ українського фільму «Черкаси».
ПРЕМ'ЄРА. Біографічний детектив «Річард Джуелл».
ПРЕМ’ЄРА. Сімейний мультфільм «Пухнасті бешкетники».
ПРЕМ’ЄРА. Пригодницька драма «Поклик пращурів».
ПРЕМ'ЄРА. Трилер «Перекладачі».
ДОПРЕМ'ЄРА. Воєнна драма «Черкаси»
Крім того, у "PremierCity" триватиме показ фільмів:
«Їжак Сонік».
«Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн)».
«Джентльмени».
«Сенсація».
«Гола правда».
Квитки можна також придбати у касі кінотеатру або на сайті.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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