Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity» у Луцьку: розклад сеансів*





Увесь наступний тиждень в PremierCity показуватимуть 4 прем’єри, а в суботу, 22 лютого, відбудеться допрем’єрний показ українського фільму «Черкаси».



ПРЕМ'ЄРА. Біографічний детектив «Річард Джуелл».

ПРЕМ’ЄРА. Сімейний мультфільм «Пухнасті бешкетники».

ПРЕМ’ЄРА. Пригодницька драма «Поклик пращурів».

ПРЕМ'ЄРА. Трилер «Перекладачі».

ДОПРЕМ'ЄРА. Воєнна драма «Черкаси»



Крім того, у "PremierCity" триватиме показ фільмів:

«Їжак Сонік».

«Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн)».

«Джентльмени».

«Сенсація».

«Гола правда».

Квитки можна також придбати у касі кінотеатру або на сайті.



Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.











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