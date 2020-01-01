вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Митрополит Михаїл закликав волинян проявити милосердя до евакуйованих з Китаю українців

Митрополит Михаїл закликав волинян проявити милосердя до евакуйованих з Китаю українців
Очільник Волинської єпархії ПЦУ митрополит Михаїл звернувся до волинян з приводу евакуації українців, які перебували в Китаї.

Зокрема, владика за вести себе достойно і гідно звання людини. Звернення оприлюднили на сайті Волинської єпархії.

Архієрей нагадав слова із Священного Писання: «Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Ів.12:13), а також «Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради Мене згубить душу свою, той її збереже» (Лк. 9:24).

Тому керуючий єпархією звернувся до парафіян з проханням бути істинними християнами, готовими до прояву любові до ближнього, милосердя, співчуття та допомоги.

"Ми повинні бути готові прийняти своїх земляків на своїй батьківщині, звичайно, дотримуючись усіх норм гігієни та медичних рекомендацій. У сучасному світі існує багато пошесті й окрім коронавірусу. Зокрема, ми забули про зміну клімату, засмічення водойм, споживання некорисної їжі та інші вірусну інфекції, зокрема, й грип, епідемії якого щороку забирають життя українців", - каже митрополит Михаїл і закликає втихомирити загальний людський «психоз», що навіяний ззовні та пропагується засобами масової інформації.

«Всю надію варто покладати на Бога. Тому варто вести себе гідно, й тим більше, не брати участь в акціях проти людини. Згадаймо, що ми всі – українці й повинні жити у єдності в часи радості та лиха", - сказав владика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Україна, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митрополит Михаїл закликав волинян проявити милосердя до евакуйованих з Китаю українців
Сьогодні, 23:22
Двоє лучан за ніч вкрали у Рівному майже 100 колісних ковпаків
Сьогодні, 22:39
«Шахтар» у драматичному поєдинку переміг «Бенфіку»
Сьогодні, 22:04
Тимчасова зайнятість та виплати з безробіття: що потрібно знати волинянам
Сьогодні, 21:43
Евакуйовані з Китаю українці розміщуються в санаторії на Полтавщині
Сьогодні, 21:10
Схожі новини
Серед евакуйованих з Китаю є волиняни Серед евакуйованих з Китаю є волиняни
Сьогодні, 17:18
Літак з евакуйованими з Китаю приземлився в «Борисполі», чотирьох людей не пустили на борт Літак з евакуйованими з Китаю приземлився в «Борисполі», чотирьох людей не пустили на борт
Сьогодні, 09:55
У Луцьку підготували восьмиденну програму святкування 149-ої річниці з дня народження Лесі Українки У Луцьку підготували восьмиденну програму святкування 149-ої річниці з дня народження Лесі Українки
19 лютий, 19:38
Варсонофія Великого та День кита: яке свято 19 лютого та що не можна робити Варсонофія Великого та День кита: яке свято 19 лютого та що не можна робити
19 лютий, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митрополит Михаїл закликав волинян проявити милосердя до евакуйованих з Китаю українців
Сьогодні, 23:22
 0
Двоє лучан за ніч вкрали у Рівному майже 100 колісних ковпаків
Сьогодні, 22:39
 0
«Шахтар» у драматичному поєдинку переміг «Бенфіку»
Сьогодні, 22:04
 0
Тимчасова зайнятість та виплати з безробіття: що потрібно знати волинянам
Сьогодні, 21:43
 0
Евакуйовані з Китаю українці розміщуються в санаторії на Полтавщині
Сьогодні, 21:10
 0
Медіа
відео
1/8