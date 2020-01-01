Митрополит Михаїл закликав волинян проявити милосердя до евакуйованих з Китаю українців

Очільник Волинської єпархії ПЦУ митрополитзвернувся до волинян з приводу евакуації українців, які перебували в Китаї.Зокрема, владика за вести себе достойно і гідно звання людини. Звернення оприлюднили на сайті Волинської єпархії.Архієрей нагадав слова із Священного Писання: «Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Ів.12:13), а також «Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради Мене згубить душу свою, той її збереже» (Лк. 9:24).Тому керуючий єпархією звернувся до парафіян з проханням бути істинними християнами, готовими до прояву любові до ближнього, милосердя, співчуття та допомоги."Ми повинні бути готові прийняти своїх земляків на своїй батьківщині, звичайно, дотримуючись усіх норм гігієни та медичних рекомендацій. У сучасному світі існує багато пошесті й окрім коронавірусу. Зокрема, ми забули про зміну клімату, засмічення водойм, споживання некорисної їжі та інші вірусну інфекції, зокрема, й грип, епідемії якого щороку забирають життя українців", - каже митрополит Михаїл і закликає втихомирити загальний людський «психоз», що навіяний ззовні та пропагується засобами масової інформації.«Всю надію варто покладати на Бога. Тому варто вести себе гідно, й тим більше, не брати участь в акціях проти людини. Згадаймо, що ми всі – українці й повинні жити у єдності в часи радості та лиха", - сказав владика.