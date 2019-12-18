У Луцьку бус збив 58-річну жінку

У Луцьку на вулиці Ковельській авто збило жінку.Автопригода сталась 19 лютого по 21 годині, - пише ГУНП у Волинській області.Зазначається, що 38-річний житель Луцька, керуючи мікроавтобусом Volkswagen Transporter, збив 58-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги.Жінка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.