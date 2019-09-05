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Луцький підприємець, який подав позов на «Антитіла», пропонував «порішати» без суду

Луцький підприємець, який подав позов на «Антитіла», пропонував «порішати» без суду
Луцький підприємець Сергій Лапковський, який звинуватив гурт «Антитіла» у використанні його патенту на налаштування параметрів музичної композиції та подав до суду, пропонував «залагодити питання» за гроші, мовляв, так музикантам обійдеться дешевше.

Про це соліст гурту Тарас Тополя розповів 21 лютого під час передконцертної пресконференції у Луцьку.

«В процесах медіації пан Лапковський дзвонив до Сергія Вусика (клавішник, аранжувальник гурту – ред.) і пропонував залагодити питання, «парішать», набагато дешевше ніж позов, аби ми просто дали йому кеш і він відчепився. На це Сергій Вусик не пішов принципово і це переросло у батл», – розповів музикант.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Антитіла» запросили на концерт у Луцьку «підприємця», який звинуватив гурт у крадіжці патенту.

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Теги: Тарас Тополя, Антилтіла, Сергій Лапковський, музика, суд, патент
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