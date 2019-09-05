Луцький підприємець, який подав позов на «Антитіла», пропонував «порішати» без суду

Луцький підприємець, який звинуватив гурт «Антитіла» у використанні його патенту на налаштування параметрів музичної композиції та, пропонував «залагодити питання» за гроші, мовляв, так музикантам обійдеться дешевше.Про це соліст гуртурозповів 21 лютого під час передконцертної пресконференції у Луцьку.«В процесах медіації пан Лапковський дзвонив до) і пропонував залагодити питання, «парішать», набагато дешевше ніж позов, аби ми просто дали йому кеш і він відчепився. На це Сергій Вусик не пішов принципово і це переросло у батл», – розповів музикант.