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Лікар з Луцька безкоштовно прооперував онкохвору жінку

Лікар з Луцька безкоштовно прооперував онкохвору жінку
Волинський гінеколог Вадим Петровський у п’ятницю, 21 лютого, безкоштовно прооперував онкохвору жительку Рівненської області Наталію Лашту.

Про це повідомила на сторінці у facebook співзасновниця ГО «Афіна. Жінки проти раку» Вікторія Романюк, - пише Перший.

Нагадаємо, директор, головний лікар медичного центру «Боголюби» Вадим Петровський пообіцяв проводити безкоштовне оперативне лікування двох пацієнток у місяць.

«Так от, сьогодні зроблено першу безкоштовну операцію. І першою пацієнткою стала учасниця нашої спільноти Афіна. Жінки проти раку! Дякуємо вам, лікарю, від усієї нашої Афіни! А Наталці - здоров'я та швидкої реабілітації! Ну а ми сподіваємось, що колись лікування буде доступним для усіх пацієнтів. Саме на це і спрямована наша діяльність. Кожна людина має право отримати якісне лікування у гарних умовах», – йдеться у дописі.

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Теги: Вадим Петровський, операція, гінеколог
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