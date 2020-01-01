Лікар з Луцька безкоштовно прооперував онкохвору жінку

Наталію Лашту.



Про це повідомила на сторінці у facebook співзасновниця ГО «Афіна. Жінки проти раку» Вікторія Романюк, - пише



Нагадаємо, директор, головний лікар медичного центру «Боголюби»



«Так от, сьогодні зроблено першу безкоштовну операцію. І першою пацієнткою стала учасниця нашої спільноти Афіна. Жінки проти раку! Дякуємо вам, лікарю, від усієї нашої Афіни! А Наталці - здоров'я та швидкої реабілітації! Ну а ми сподіваємось, що колись лікування буде доступним для усіх пацієнтів. Саме на це і спрямована наша діяльність. Кожна людина має право отримати якісне лікування у гарних умовах», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський гінеколог Вадим Петровський у п’ятницю, 21 лютого, безкоштовно прооперував онкохвору жительку Рівненської областіПро це повідомила на сторінці у facebook співзасновниця ГО «Афіна. Жінки проти раку», - пише Перший Нагадаємо, директор, головний лікар медичного центру «Боголюби» Вадим Петровський пообіцяв проводити безкоштовне оперативне лікування двох пацієнток у місяць «Так от, сьогодні зроблено першу безкоштовну операцію. І першою пацієнткою стала учасниця нашої спільноти Афіна. Жінки проти раку! Дякуємо вам, лікарю, від усієї нашої Афіни! А Наталці - здоров'я та швидкої реабілітації! Ну а ми сподіваємось, що колись лікування буде доступним для усіх пацієнтів. Саме на це і спрямована наша діяльність. Кожна людина має право отримати якісне лікування у гарних умовах», – йдеться у дописі.

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