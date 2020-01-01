Лікар з Луцька безкоштовно прооперував онкохвору жінку
Сьогодні, 15:44
Волинський гінеколог Вадим Петровський у п’ятницю, 21 лютого, безкоштовно прооперував онкохвору жительку Рівненської області Наталію Лашту.
Про це повідомила на сторінці у facebook співзасновниця ГО «Афіна. Жінки проти раку» Вікторія Романюк, - пише Перший.
Нагадаємо, директор, головний лікар медичного центру «Боголюби» Вадим Петровський пообіцяв проводити безкоштовне оперативне лікування двох пацієнток у місяць.
«Так от, сьогодні зроблено першу безкоштовну операцію. І першою пацієнткою стала учасниця нашої спільноти Афіна. Жінки проти раку! Дякуємо вам, лікарю, від усієї нашої Афіни! А Наталці - здоров'я та швидкої реабілітації! Ну а ми сподіваємось, що колись лікування буде доступним для усіх пацієнтів. Саме на це і спрямована наша діяльність. Кожна людина має право отримати якісне лікування у гарних умовах», – йдеться у дописі.
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Про це повідомила на сторінці у facebook співзасновниця ГО «Афіна. Жінки проти раку» Вікторія Романюк, - пише Перший.
Нагадаємо, директор, головний лікар медичного центру «Боголюби» Вадим Петровський пообіцяв проводити безкоштовне оперативне лікування двох пацієнток у місяць.
«Так от, сьогодні зроблено першу безкоштовну операцію. І першою пацієнткою стала учасниця нашої спільноти Афіна. Жінки проти раку! Дякуємо вам, лікарю, від усієї нашої Афіни! А Наталці - здоров'я та швидкої реабілітації! Ну а ми сподіваємось, що колись лікування буде доступним для усіх пацієнтів. Саме на це і спрямована наша діяльність. Кожна людина має право отримати якісне лікування у гарних умовах», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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