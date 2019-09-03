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Медики розповіли, кому не можна їсти гречану кашу

Медики розповіли, кому не можна їсти гречану кашу
Хоча гречана каша є багато в чому корисним продуктом, вона протипоказана до вживання деяким людям.

За словами медиків, зловживання нею загрожує деякими проблемами зі здоров’ям, - пише видання Ukrhealth.

Гречка є дієтичним продуктом, оскільки допомагає вгамувати голод і сприяє втраті зайвих кілограмів. Крім того, каша має багато вітамінів, але якщо її вживати занадто часто або у великих кількостях, виникають ризики для здоров’я.

У гречці багато крохмалю і білка, що загрожує розвитком алергії, а також захворювань шлунково-кишкового тракту. У зв’язку з цим від даної крупи краще відмовитися людям, які страждають від проблем з травленням.

Важливо готувати кашу правильно. Бажано не варити її відразу, а залити окропом і залишити на ніч. В такому випадку гречка втратить багато шкідливих речовин. Відмовитися від продукту краще вагітним жінкам і тим, хто стикається з підвищеним артеріальним тиском.

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Теги: гречка, користь, поради, медики
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