Волиняни завоювали «золото» чемпіонату України з плавання





Як повідомляє голова обласної федерації плавання Віктор Самчук, Максим Ткачук, срібний призер першого дня змагань, підтвердив свої лідерські позиції, - пишуть на сайті відділу питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.



Хлопець виборов золоту медаль на дистанції 50 м брасом та завоював звання чемпіона України. Слід зазначити, що результат спортсмена є відбірковим для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Плавці із Волині завоювали призи чемпіонату України, який другий день поспіль триває у Дніпрі.Як повідомляє голова обласної федерації плавання, срібний призер першого дня змагань, підтвердив свої лідерські позиції, - пишуть на сайті відділу питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.Хлопець виборов золоту медаль на дистанції 50 м брасом та завоював звання чемпіона України. Слід зазначити, що результат спортсмена є відбірковим для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів.

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