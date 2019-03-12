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Волиняни завоювали «золото» чемпіонату України з плавання

Волиняни завоювали «золото» чемпіонату України з плавання
Плавці із Волині завоювали призи чемпіонату України, який другий день поспіль триває у Дніпрі.

Як повідомляє голова обласної федерації плавання Віктор Самчук, Максим Ткачук, срібний призер першого дня змагань, підтвердив свої лідерські позиції, - пишуть на сайті відділу питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.

Хлопець виборов золоту медаль на дистанції 50 м брасом та завоював звання чемпіона України. Слід зазначити, що результат спортсмена є відбірковим для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів.

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Теги: плавання, чемпіонат, спорт
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