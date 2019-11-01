У Нововолинську відзначили Міжнародний день рідної мови
Сьогодні, 04:09
21-го лютого представники всіх націй і народностей відзначають Міжнародний день рідної мови. У нововолинських школах відбулися тематичні заходи, присвячені цьому дню.
Про це повідомили в групі «Освіта міста Нововолинська», - пише БУГ.
Учні 4-А класу Нововолинської ЗОШ №4 ім. Т.Г. Шевченка активно долучаються до флеш-мобу. Для кожного з учнів є важлива позиція, бути культурним громадянином і пам’ятати своє коріння.
З нагоди свята у шкільній бібліотеці Нововолинської ЗОШ №6 був проведений мовно-патріотичний калейдоскоп «Серце нації – у слові» для учнів 5-В класу. Також в бібліотеці влаштована виставка «Ти наше диво калинове, кохана материнська мово!».
Виховну годину до Дня української мови «Рідна мова-серця мого подих» провели для учнів 5-А класу школи №5 (класний керівник Онодвалюк М.А.)
«Я розмовляю українською»- під таким гаслом відбулася публіцистична година у 8-Б класі ЗОШ №5.
У Нововолинській ЗОШ №5 виховну годину «Я люблю українську мову» провела Доля І.М. для 7-Б класу.
«Я люблю всі мови світу, але свою – найбільше!» тематична виховна година пройшла у 5-Б класі Нововолинської ЗОШ №5 ( класний керівник Пух В.М.)
Додамо, що Міжнародний день рідної мови був започаткований у листопаді 1999-го року на тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі.
В Україні цей день відзначають з 2002 року, коли для зміцнення державотворчої функції української мови та сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України було видане розпорядження “Про відзначення Міжнародного дня рідної мови”.
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Про це повідомили в групі «Освіта міста Нововолинська», - пише БУГ.
Учні 4-А класу Нововолинської ЗОШ №4 ім. Т.Г. Шевченка активно долучаються до флеш-мобу. Для кожного з учнів є важлива позиція, бути культурним громадянином і пам’ятати своє коріння.
З нагоди свята у шкільній бібліотеці Нововолинської ЗОШ №6 був проведений мовно-патріотичний калейдоскоп «Серце нації – у слові» для учнів 5-В класу. Також в бібліотеці влаштована виставка «Ти наше диво калинове, кохана материнська мово!».
Виховну годину до Дня української мови «Рідна мова-серця мого подих» провели для учнів 5-А класу школи №5 (класний керівник Онодвалюк М.А.)
«Я розмовляю українською»- під таким гаслом відбулася публіцистична година у 8-Б класі ЗОШ №5.
У Нововолинській ЗОШ №5 виховну годину «Я люблю українську мову» провела Доля І.М. для 7-Б класу.
«Я люблю всі мови світу, але свою – найбільше!» тематична виховна година пройшла у 5-Б класі Нововолинської ЗОШ №5 ( класний керівник Пух В.М.)
Додамо, що Міжнародний день рідної мови був започаткований у листопаді 1999-го року на тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі.
В Україні цей день відзначають з 2002 року, коли для зміцнення державотворчої функції української мови та сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України було видане розпорядження “Про відзначення Міжнародного дня рідної мови”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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