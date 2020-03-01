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У боулінг-клубі «StrikeCity» – знижки для школярів та студентів*

У боулінг-клубі «StrikeCity» – знижки для школярів та студентів*
Пограти в боулінг з однокласниками чи одногрупниками – означає провести час весело, драйвово та з користю, саме тому у боулінг-клубі «StrikeCity» діють знижки для школярів та студентів.

Щодня, крім вихідних, з 11.00 до 18.00 у «StrikeCity» діють спеціальні пропозиції:

- дітям до 14 років одна година гри у боулінг вартує 69 гривень;
- для студентів – одна година = 89 гривень.
«StrikeCity» - це сучасний, концептуальний боулінг-клуб, центр активного дозвілля для дітей, студентів та цілої родини», - зазначають у закладі.

Бронювання доріжок за телефонами: (067) 334 50 85 або (0332) 78 78 80.

Пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями боулінг-клубу.
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх

У боулінг-клубі «StrikeCity» – знижки для школярів та студентів*

У боулінг-клубі «StrikeCity» – знижки для школярів та студентів*

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Теги: портсіті, боулінг, страйксіті
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