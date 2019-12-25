Погода у Луцьку на понеділок, 24 лютого





За даними Sinoptik.ua, дощ не йтиме тільки у Шацьку.



Температура повітря вночі у Луцьку - +7 - +2 градусів, удень підніметься до +5…+6. Вітер північно-західний 6,3 м/с.



До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Протягом усього дня очікується дощ. Він поступово стихатиме і ближе до вечора припиниться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 24 лютого, майже на всій території Волинської області дощитиме.За даними Sinoptik.ua, дощ не йтиме тільки у Шацьку.Температура повітря вночі у Луцьку - +7 - +2 градусів, удень підніметься до +5…+6. Вітер північно-західний 6,3 м/с.До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Протягом усього дня очікується дощ. Він поступово стихатиме і ближе до вечора припиниться.

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