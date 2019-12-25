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Погода у Луцьку на понеділок, 24 лютого

Погода у Луцьку на понеділок, 24 лютого
У понеділок, 24 лютого, майже на всій території Волинської області дощитиме.

За даними Sinoptik.ua, дощ не йтиме тільки у Шацьку.

Температура повітря вночі у Луцьку - +7 - +2 градусів, удень підніметься до +5…+6. Вітер північно-західний 6,3 м/с.

До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Протягом усього дня очікується дощ. Він поступово стихатиме і ближе до вечора припиниться.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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