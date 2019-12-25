Погода у Луцьку на понеділок, 24 лютого
Сьогодні, 20:04
У понеділок, 24 лютого, майже на всій території Волинської області дощитиме.
За даними Sinoptik.ua, дощ не йтиме тільки у Шацьку.
Температура повітря вночі у Луцьку - +7 - +2 градусів, удень підніметься до +5…+6. Вітер північно-західний 6,3 м/с.
До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Протягом усього дня очікується дощ. Він поступово стихатиме і ближе до вечора припиниться.
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За даними Sinoptik.ua, дощ не йтиме тільки у Шацьку.
Температура повітря вночі у Луцьку - +7 - +2 градусів, удень підніметься до +5…+6. Вітер північно-західний 6,3 м/с.
До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Протягом усього дня очікується дощ. Він поступово стихатиме і ближе до вечора припиниться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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