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Курс валют у Луцьку на 24 лютого: долар і євро знову подешевшали

Курс валют у Луцьку на 24 лютого: долар і євро знову подешевшали
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.25, а продаж – 24.38.

Євро при купівлі становить – 26.30, продажу – 26.45.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.39.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.13, продаж – 6.18.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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