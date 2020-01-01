Курс валют у Луцьку на 24 лютого: долар і євро знову подешевшали





Євро при купівлі становить – 26.30, продажу – 26.45.



Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.39.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.13, продаж – 6.18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 24.25, а продаж – 24.38.Євро при купівлі становить – 26.30, продажу – 26.45.Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.39.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.13, продаж – 6.18.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію