Курс валют у Луцьку на 24 лютого: долар і євро знову подешевшали
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.25, а продаж – 24.38.
Євро при купівлі становить – 26.30, продажу – 26.45.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.39.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.13, продаж – 6.18.
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Євро при купівлі становить – 26.30, продажу – 26.45.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.39.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.13, продаж – 6.18.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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