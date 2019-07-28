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На Волині засудили банду, яка постачала наркотики до маневицької колонії

На Волині засудили банду, яка постачала наркотики до маневицької колонії
Учасники організованого угруповання, яких викрили на незаконному збуті наркотиків, сядуть у тюрму.

Двоє ув’язнених, які відбували покарання у Маневицькій виправній колонії, організували постачання наркотиків засудженим, - інформує пресслужба УСБ України у Волинській області

Для цього зловмисники залучили спільників «на волі» – двох мешканців Волинської та Івано-Франківської областей, які нелегально переправляли їм товар на територію пенітенціарної установи.

Крім постачання наркотиків до колонії вони також займалися продажем наркомістких пігулок «Субутекс» до різних регіонів нашої країни. У 2017 році правоохоронці їх затримали у Маневичах і Калуші на підготовці до збуту чергової партії товару.

Луцький міськрайонний суд визнав затриманих та одного з організаторів угруповання винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2. ст. 308 та ст. 309 Кримінального кодексу України. Двом зловмисникам, один з яких раніше ув’язнений, суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією майна, третьому – позбавлення волі на строк 4,5 роки з конфіскацією майна.

Матеріали щодо четвертого учасника угруповання, раніше ув’язненого, виділено в окреме кримінальне провадження і знаходяться на розгляді в суді.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Волинський апеляційний суд закрив апеляційне провадження і залишив обвинувальний вирок суду першої інстанції без змін.

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Теги: суд, наркоторговці, колонія, Маневичі
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