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У лучанина вдома знайшли боєприпаси

У лучанина вдома знайшли боєприпаси
У Луцьку чоловіка викрили в незаконному зберіганні боєприпасів.

Учора, 24 лютого, поліцейські під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 30-річного жителя Луцька виявили шість набоїв калібру 7,62 мм та три набої - 5,45 мм, - пише ГУНП у Волинській області.

Боєприпаси правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Поліція Волині попереджає, що незаконне поводження зі зброєю, передбачає кримінальну відповідальність. У разі добровільної здачі органам поліції зброї, бойових припасів чи вибухових речовин особу звільняють від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 та 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.




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Теги: боєприпаси, Луцьк
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