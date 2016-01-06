У лучанина вдома знайшли боєприпаси





Учора, 24 лютого, поліцейські під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 30-річного жителя Луцька виявили шість набоїв калібру 7,62 мм та три набої - 5,45 мм, - пише ГУНП у Волинській області.



Боєприпаси правоохоронці вилучили та направили на експертизу.



Поліція Волині попереджає, що незаконне поводження зі зброєю, передбачає кримінальну відповідальність. У разі добровільної здачі органам поліції зброї, бойових припасів чи вибухових речовин особу звільняють від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 та 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.









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