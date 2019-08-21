Звільнилася керівниця обласного хоспісу у Луцьку
Сьогодні, 14:14
Тимчасова виконувачка обов'язків директора комунального підприємства «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» міста Луцьк» Яніна Дорошенко написала заяву на звільнення з посади.
Про це стало відомо сьогодні, 25 лютого, під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства, - йдеться на сайті Волиньради.
Депутати рекомендували голові обласної ради Ірині Вахович в установленому законом порядку до призначення керівника підприємства покласти виконання обов'язків директора на головного бухгалтера Ларису Бондарук.
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Про це стало відомо сьогодні, 25 лютого, під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства, - йдеться на сайті Волиньради.
Депутати рекомендували голові обласної ради Ірині Вахович в установленому законом порядку до призначення керівника підприємства покласти виконання обов'язків директора на головного бухгалтера Ларису Бондарук.
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