Звільнилася керівниця обласного хоспісу у Луцьку

Яніна Дорошенко написала заяву на звільнення з посади.



Про це стало відомо сьогодні, 25 лютого, під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства, - йдеться



Депутати рекомендували голові обласної ради Ірині Вахович в установленому законом порядку до призначення керівника підприємства покласти виконання обов'язків директора на головного бухгалтера Ларису Бондарук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тимчасова виконувачка обов'язків директора комунального підприємства «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» міста Луцьк»написала заяву на звільнення з посади.Про це стало відомо сьогодні, 25 лютого, під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства, - йдеться на сайті Волиньради. Депутати рекомендували голові обласної радив установленому законом порядку до призначення керівника підприємства покласти виконання обов'язків директора на головного бухгалтера

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