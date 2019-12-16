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На Волині сталася пожежа у багатоповерхівці

На Волині сталася пожежа у багатоповерхівці
У Любомлі на вулиці 1 Травня виникла пожежа в квартирі, розташованій на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Пожежа сталася 24 лютого близько 20:00. Про це повідомляють у Любомльському відділі УДСНС, пише "Район.Любомль".

На виклик прибув І та ІІ хід ДПРЧ-10 міста Любомль. Пожежу ліквідували о 20:55. Вогонь знищив меблі, вікна, двері, одяг, речі домашнього вжитку, пошкоджена підлога, стіни та стеля всієї квартири. На момент пожежі було задимлення під’їзду та ближніх квартир.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутового приладу (електрообігрівач).

Любомльський РВ УДСНС України у Волинській області вкотре наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки в побуті та при використанні будь-якого виду опалення.

Зображення ілюстративне

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Теги: пожежа, Любомль
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