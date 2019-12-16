На Волині сталася пожежа у багатоповерхівці





Пожежа сталася 24 лютого близько 20:00. Про це повідомляють у Любомльському відділі УДСНС, пише "



На виклик прибув І та ІІ хід ДПРЧ-10 міста Любомль. Пожежу ліквідували о 20:55. Вогонь знищив меблі, вікна, двері, одяг, речі домашнього вжитку, пошкоджена підлога, стіни та стеля всієї квартири. На момент пожежі було задимлення під’їзду та ближніх квартир.



Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутового приладу (електрообігрівач).



Любомльський РВ УДСНС України у Волинській області вкотре наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки в побуті та при використанні будь-якого виду опалення.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі на вулиці 1 Травня виникла пожежа в квартирі, розташованій на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку.Пожежа сталася 24 лютого близько 20:00. Про це повідомляють у Любомльському відділі УДСНС, пише " Район.Любомль ".На виклик прибув І та ІІ хід ДПРЧ-10 міста Любомль. Пожежу ліквідували о 20:55. Вогонь знищив меблі, вікна, двері, одяг, речі домашнього вжитку, пошкоджена підлога, стіни та стеля всієї квартири. На момент пожежі було задимлення під’їзду та ближніх квартир.Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутового приладу (електрообігрівач).Любомльський РВ УДСНС України у Волинській області вкотре наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки в побуті та при використанні будь-якого виду опалення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію