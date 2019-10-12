У Дачному зведуть новий дитсадок
Сьогодні, 11:23
У селі Дачне, що належить до Луцької міської територіальної громади, побудують дитсадок.
Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що на будівництво дитячого садочка у селі Дачне Ківерцівського району з бюджету виділять 2 мільйони гривень. Дошкільний заклад передбачають на 75 місць.
Загалом обійдеться зведення дитсадка у понад 31 мільйон гривень. Планують завершити втілення проєкту до кінця року.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що на будівництво дитячого садочка у селі Дачне Ківерцівського району з бюджету виділять 2 мільйони гривень. Дошкільний заклад передбачають на 75 місць.
Загалом обійдеться зведення дитсадка у понад 31 мільйон гривень. Планують завершити втілення проєкту до кінця року.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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