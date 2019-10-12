У Дачному зведуть новий дитсадок





Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.



Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що на будівництво дитячого садочка у селі Дачне Ківерцівського району з бюджету виділять 2 мільйони гривень. Дошкільний заклад передбачають на 75 місць.



Загалом обійдеться зведення дитсадка у понад 31 мільйон гривень. Планують завершити втілення проєкту до кінця року.



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