У луцькому парку буде громадська вбиральня
Сьогодні, 12:09
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки облаштують громадську вбиральню.
Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.
Йдеться про земельну ділянку площею 7 соток.
«Громадську вбиральню комплексну потрібно було облаштувати ще багато років тому. Тривали перемовини з підприємцями. На жаль, її не зробили ті, хто має в парку атракціони. Це нагальне питання. Вбиральня буде рівновіддаленою від всіх об’єктів – зоопарку, центральної алеї, закладів тощо», - зауважив депутат Ігор Поліщук.
Він відзначив, що парк відвідує декілька тисяч людей у теплу пору, тому її побудують на такій великій площі, аби не виникало черг. Планують, що там буде й пеленальна кімната.
«Жодне дерево в парку при будівництві не постраждає», - пообіцяв Поліщук.
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Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.
Йдеться про земельну ділянку площею 7 соток.
«Громадську вбиральню комплексну потрібно було облаштувати ще багато років тому. Тривали перемовини з підприємцями. На жаль, її не зробили ті, хто має в парку атракціони. Це нагальне питання. Вбиральня буде рівновіддаленою від всіх об’єктів – зоопарку, центральної алеї, закладів тощо», - зауважив депутат Ігор Поліщук.
Він відзначив, що парк відвідує декілька тисяч людей у теплу пору, тому її побудують на такій великій площі, аби не виникало черг. Планують, що там буде й пеленальна кімната.
«Жодне дерево в парку при будівництві не постраждає», - пообіцяв Поліщук.
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Сьогодні, 12:09
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