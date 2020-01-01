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У луцькому парку буде громадська вбиральня

У луцькому парку буде громадська вбиральня
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки облаштують громадську вбиральню.

Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.

Йдеться про земельну ділянку площею 7 соток.

«Громадську вбиральню комплексну потрібно було облаштувати ще багато років тому. Тривали перемовини з підприємцями. На жаль, її не зробили ті, хто має в парку атракціони. Це нагальне питання. Вбиральня буде рівновіддаленою від всіх об’єктів – зоопарку, центральної алеї, закладів тощо», - зауважив депутат Ігор Поліщук.

Він відзначив, що парк відвідує декілька тисяч людей у теплу пору, тому її побудують на такій великій площі, аби не виникало черг. Планують, що там буде й пеленальна кімната.

«Жодне дерево в парку при будівництві не постраждає», - пообіцяв Поліщук.

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Теги: вбиральня, Луцьк, парк
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