У Любешівському районі рибінспектори знайшли у річці 20 сіток, які поставили браконьєри
Сьогодні, 13:55
Інспектори рибоохоронного патруля провели рейд водоймами Любомльського та Любешівського районів.
Так, 22 лютого обстежили озеро Оріхове поблизу села Сильно Любомльського району. Порушників правил рибальства не знайшли. Однак з водойми вилучили чотири сітки, загальною довжиною 120 метрів, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.
А на річці Коростинка та меліоративних каналах поблизу села Великий Курінь Любешівського району виявили та вилучили 20 безгосподарських сіток, загальною довжиною 230 метрів.
До слова, у сітках знаходилося п’ять щук. Рибу у живому стані повернули у річку.
Довідкова інформація.
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр щуки становить 340 грн.
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Так, 22 лютого обстежили озеро Оріхове поблизу села Сильно Любомльського району. Порушників правил рибальства не знайшли. Однак з водойми вилучили чотири сітки, загальною довжиною 120 метрів, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.
А на річці Коростинка та меліоративних каналах поблизу села Великий Курінь Любешівського району виявили та вилучили 20 безгосподарських сіток, загальною довжиною 230 метрів.
До слова, у сітках знаходилося п’ять щук. Рибу у живому стані повернули у річку.
Довідкова інформація.
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр щуки становить 340 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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