вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Любешівському районі рибінспектори знайшли у річці 20 сіток, які поставили браконьєри

У Любешівському районі рибінспектори знайшли у річці 20 сіток, які поставили браконьєри
Інспектори рибоохоронного патруля провели рейд водоймами Любомльського та Любешівського районів.

Так, 22 лютого обстежили озеро Оріхове поблизу села Сильно Любомльського району. Порушників правил рибальства не знайшли. Однак з водойми вилучили чотири сітки, загальною довжиною 120 метрів, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.

А на річці Коростинка та меліоративних каналах поблизу села Великий Курінь Любешівського району виявили та вилучили 20 безгосподарських сіток, загальною довжиною 230 метрів.

До слова, у сітках знаходилося п’ять щук. Рибу у живому стані повернули у річку.

Довідкова інформація.
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр щуки становить 340 грн.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сітки, браконьєри
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині провели обшуки через злочинну схему ввезення авто з Європи. ФОТО
Сьогодні, 14:41
У Полтаві дівчина на підприємстві втратила руку: роботодавець «годує» її обіцянками купити протез
Сьогодні, 14:14
У Любешівському районі рибінспектори знайшли у річці 20 сіток, які поставили браконьєри
Сьогодні, 13:55
Під Офісом президента чоловік облився бензином та підпалив себе. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
Лучани вимагають повернути стару схему руху маршрутки №26
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
Б'ють рибалок і ставлять сітки: на волинському озері промишляють зухвалі браконьєри. ВІДЕО Б'ють рибалок і ставлять сітки: на волинському озері промишляють зухвалі браконьєри. ВІДЕО
08 вересень, 2019, 10:52
На Волині за місяць зловили 24 браконьєри, вилучили 68 сіток На Волині за місяць зловили 24 браконьєри, вилучили 68 сіток
15 жовтень, 2016, 09:14
На Волині у лютому рибохорона вилучила 83 заборонені знаряддя лову На Волині у лютому рибохорона вилучила 83 заборонені знаряддя лову
07 березень, 2016, 12:16
На річці Стохід браконьєр ловив рибу трьома сітками На річці Стохід браконьєр ловив рибу трьома сітками
21 лютий, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО
25 лютий, 14:29
 1
Поліція розшукує чоловіка, який поїхав до Луцька і зник
Сьогодні, 15:03
 0
Як заробляти гроші в селі: три бізнес-ідеї і де знайти на них гроші*
Сьогодні, 14:50
 0
На Волині провели обшуки через злочинну схему ввезення авто з Європи. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
У Полтаві дівчина на підприємстві втратила руку: роботодавець «годує» її обіцянками купити протез
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8