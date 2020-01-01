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У Шацькому нацпарку висадили перших 8 тисяч дерев

У Шацькому нацпарку висадили перших 8 тисяч дерев
У Шацькому національному природному парку розпочали активну підготовку до весняних лісокультурних робіт та посадку лісових культур. Зокрема, у Пульмівському лісництві вже висадили 8 тисяч саджанців сосни звичайної та берези.

Про це повідомляє пресслужба Шацького НПП.

Весь посадковий матеріал вирощений лісівниками у невеликих тимчасових розсадниках. У цілому Шацький НПП забезпечений якісним посадковим матеріалом в необхідному асортименті та кількості, достатній для створення та доповнення лісових культур на запланованих площах.

Для виконання лісокультурних робіт усі лісництва забезпечені відповідною технікою, інвентарем, садивним та посівним матеріалом.


У Шацькому нацпарку висадили перших 8 тисяч дерев
У Шацькому нацпарку висадили перших 8 тисяч дерев
У Шацькому нацпарку висадили перших 8 тисяч дерев


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Теги: Шацький нацпарк, саджанці, Волинь
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