У Шацькому нацпарку висадили перших 8 тисяч дерев





Про це повідомляє



Весь посадковий матеріал вирощений лісівниками у невеликих тимчасових розсадниках. У цілому Шацький НПП забезпечений якісним посадковим матеріалом в необхідному асортименті та кількості, достатній для створення та доповнення лісових культур на запланованих площах.



Для виконання лісокультурних робіт усі лісництва забезпечені відповідною технікою, інвентарем, садивним та посівним матеріалом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому національному природному парку розпочали активну підготовку до весняних лісокультурних робіт та посадку лісових культур. Зокрема, у Пульмівському лісництві вже висадили 8 тисяч саджанців сосни звичайної та берези.Про це повідомляє пресслужба Шацького НПП. Весь посадковий матеріал вирощений лісівниками у невеликих тимчасових розсадниках. У цілому Шацький НПП забезпечений якісним посадковим матеріалом в необхідному асортименті та кількості, достатній для створення та доповнення лісових культур на запланованих площах.Для виконання лісокультурних робіт усі лісництва забезпечені відповідною технікою, інвентарем, садивним та посівним матеріалом.

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