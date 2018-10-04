У Луцьку із задимленої квартири врятували п'яного чоловіка
Сьогодні, 18:53
У Луцьку на вулиці Бенделіані, 1 із задимленої квартири врятували чоловіка.
Про це «Волинь.Правді» стало відомо з власних джерел.
У Луцьку на вулиці Бенделіані, 1 працівники ДСНС у Волинській області винесли із задимленої квартири непритомного потерпілого. Його передали до рук лікарів «швидкої» допомоги.
Також на місці події перебували працівники Нацгвардії, які також допомагали у порятунку чоловіка.
Як потім з’ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Деталі – згодом.
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Про це «Волинь.Правді» стало відомо з власних джерел.
У Луцьку на вулиці Бенделіані, 1 працівники ДСНС у Волинській області винесли із задимленої квартири непритомного потерпілого. Його передали до рук лікарів «швидкої» допомоги.
Також на місці події перебували працівники Нацгвардії, які також допомагали у порятунку чоловіка.
Як потім з’ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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