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У Луцьку із задимленої квартири врятували п'яного чоловіка

У Луцьку із задимленої квартири врятували п'яного чоловіка
У Луцьку на вулиці Бенделіані, 1 із задимленої квартири врятували чоловіка.

Про це «Волинь.Правді» стало відомо з власних джерел.

У Луцьку на вулиці Бенделіані, 1 працівники ДСНС у Волинській області винесли із задимленої квартири непритомного потерпілого. Його передали до рук лікарів «швидкої» допомоги.

Також на місці події перебували працівники Нацгвардії, які також допомагали у порятунку чоловіка.

Як потім з’ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Деталі – згодом.

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Теги: Луцьк, пожежа, чоловік
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