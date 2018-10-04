У Луцьку із задимленої квартири врятували п'яного чоловіка





Про це



У Луцьку на вулиці Бенделіані, 1 працівники ДСНС у Волинській області винесли із задимленої квартири непритомного потерпілого. Його передали до рук лікарів «швидкої» допомоги.



Також на місці події перебували працівники Нацгвардії, які також допомагали у порятунку чоловіка.



Як потім з’ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Деталі – згодом.

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