Назвали причину вибуху вантажівки у Володимирі





Про це повідомляє



Нагадаємо,



Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України.



На місце події одразу ж виїхала слідчі-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежу.



Попередньо, правоохоронці з’ясували, що причиною пожежі стало загорання газової залізної грубки – буржуйки. Внаслідок пожежі частково пошкоджено кузов вантажівки.



Слідчі Володимир-Волинського відділу поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.



Проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть з’ясовані усі обставини пожежі.







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