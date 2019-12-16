Назвали причину вибуху вантажівки у Володимирі
Сьогодні, 18:28
Правоохоронці назвали попередню причину загорання вантажівки "ГАЗ-52" у центрі Володимира.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, близько 10 години поблизу кафе «Лакомка», що на вулиці Ковельській, вибухнула вантажівка.
Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України.
На місце події одразу ж виїхала слідчі-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежу.
Попередньо, правоохоронці з’ясували, що причиною пожежі стало загорання газової залізної грубки – буржуйки. Внаслідок пожежі частково пошкоджено кузов вантажівки.
Слідчі Володимир-Волинського відділу поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть з’ясовані усі обставини пожежі.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, близько 10 години поблизу кафе «Лакомка», що на вулиці Ковельській, вибухнула вантажівка.
Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України.
На місце події одразу ж виїхала слідчі-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежу.
Попередньо, правоохоронці з’ясували, що причиною пожежі стало загорання газової залізної грубки – буржуйки. Внаслідок пожежі частково пошкоджено кузов вантажівки.
Слідчі Володимир-Волинського відділу поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть з’ясовані усі обставини пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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