На Волині горіло п'ять гектарів сухої трави
Сьогодні, 21:20
Протягом 2020 року на території Старовижівського району виникло п'ять пожеж.
Три з них – горіння сухої рослинності на площі приблизно 5 гектарів. Про це інформує пресслужба старовижівських рятувальників, - повідомляє Район. Стара Вижівка
У 2019 році було 62 пожежі, у 2018 році – 42.
«Звертаємо увагу на те, що встановлена адміністративна відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Зокрема, відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – попереджають рятувальники.
Потрібно дотримуватися простих правил:
не кидайте сірників, що горять, і недопалків;
не розводьте багаття та не спалюйте сміття в пожежонебезпечні періоди;
розпалюйте вогнище тільки на очищеному до шару ґрунту майданчику;
покидаючи місце відпочинку, загасіть вогнище водою або закидайте землею до повного припинення горіння або тління;
не залишайте в лісі промаслений і просочений бензином очисний матеріал;
не залишайте склянну тару, розбите скло та консервні бляшанки в місцях відпочинку (фокусуючи сонячні промені вони можуть стати джерелом пожежі);
пожежу, що починається, загасіть водою або закидайте землею.
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Три з них – горіння сухої рослинності на площі приблизно 5 гектарів. Про це інформує пресслужба старовижівських рятувальників, - повідомляє Район. Стара Вижівка
У 2019 році було 62 пожежі, у 2018 році – 42.
«Звертаємо увагу на те, що встановлена адміністративна відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Зокрема, відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – попереджають рятувальники.
Потрібно дотримуватися простих правил:
не кидайте сірників, що горять, і недопалків;
не розводьте багаття та не спалюйте сміття в пожежонебезпечні періоди;
розпалюйте вогнище тільки на очищеному до шару ґрунту майданчику;
покидаючи місце відпочинку, загасіть вогнище водою або закидайте землею до повного припинення горіння або тління;
не залишайте в лісі промаслений і просочений бензином очисний матеріал;
не залишайте склянну тару, розбите скло та консервні бляшанки в місцях відпочинку (фокусуючи сонячні промені вони можуть стати джерелом пожежі);
пожежу, що починається, загасіть водою або закидайте землею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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