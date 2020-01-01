На Волині горіло п'ять гектарів сухої трави





Три з них – горіння сухої рослинності на площі приблизно 5 гектарів. Про це інформує пресслужба старовижівських рятувальників, -



У 2019 році було 62 пожежі, у 2018 році – 42.



«Звертаємо увагу на те, що встановлена адміністративна відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Зокрема, відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – попереджають рятувальники.



Потрібно дотримуватися простих правил:



не кидайте сірників, що горять, і недопалків;

не розводьте багаття та не спалюйте сміття в пожежонебезпечні періоди;

розпалюйте вогнище тільки на очищеному до шару ґрунту майданчику;

покидаючи місце відпочинку, загасіть вогнище водою або закидайте землею до повного припинення горіння або тління;

не залишайте в лісі промаслений і просочений бензином очисний матеріал;

не залишайте склянну тару, розбите скло та консервні бляшанки в місцях відпочинку (фокусуючи сонячні промені вони можуть стати джерелом пожежі);

пожежу, що починається, загасіть водою або закидайте землею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом 2020 року на території Старовижівського району виникло п'ять пожеж.Три з них – горіння сухої рослинності на площі приблизно 5 гектарів. Про це інформує пресслужба старовижівських рятувальників, - повідомляє Район. Стара ВижівкаУ 2019 році було 62 пожежі, у 2018 році – 42.«Звертаємо увагу на те, що встановлена адміністративна відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Зокрема, відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – попереджають рятувальники.Потрібно дотримуватися простих правил:не кидайте сірників, що горять, і недопалків;не розводьте багаття та не спалюйте сміття в пожежонебезпечні періоди;розпалюйте вогнище тільки на очищеному до шару ґрунту майданчику;покидаючи місце відпочинку, загасіть вогнище водою або закидайте землею до повного припинення горіння або тління;не залишайте в лісі промаслений і просочений бензином очисний матеріал;не залишайте склянну тару, розбите скло та консервні бляшанки в місцях відпочинку (фокусуючи сонячні промені вони можуть стати джерелом пожежі);пожежу, що починається, загасіть водою або закидайте землею.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію