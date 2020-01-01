У Луцьку в багатоповерхівці – пожежа. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:21
Пожежа сталася у багатоповерховому будинку в районі ЛПЗ у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, на 7 поверсі на вулиці Дружби Народів, 10 загорівся балкон. За станом на 11.10 рятувальники, які приїхали на місце, гасять балкон.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, на 7 поверсі на вулиці Дружби Народів, 10 загорівся балкон. За станом на 11.10 рятувальники, які приїхали на місце, гасять балкон.
Деталі – згодом.
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Коментарі 1
Полішуки поназвозять різного мотлоху, розведуть срач в квартирі і на балконі,а ні в чому не винні люди страждають.
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