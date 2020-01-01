У Луцьку в багатоповерхівці – пожежа. ФОТО. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Так, на 7 поверсі на вулиці Дружби Народів, 10 загорівся балкон. За станом на 11.10 рятувальники, які приїхали на місце, гасять балкон.



Деталі – згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежа сталася у багатоповерховому будинку в районі ЛПЗ у Луцьку.Про це повідомили очевидці.Так, на 7 поверсі на вулиці Дружби Народів, 10 загорівся балкон. За станом на 11.10 рятувальники, які приїхали на місце, гасять балкон.Деталі – згодом.

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