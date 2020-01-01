У волинян із фейкової сторінки священника просять гроші на АТО

Віталія Антонюка та просять від його імені гроші нібито для атовців.



Про це йдеться на сторінці Заборольської об'єднаної територіальної громади у facebook.



"Я їду до хлопців в АТО, веземо продукти і лікарства і трохи не розрахував з грошима. Чому і прошу вас, якщо напишу один номер, зможете його поповнити?" - йдеться у повідомленні, котре відправляють шахраї нібито від імені священнослужителя.





Нагадаємо, у січні





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Створили фейкову сторінку отцята просять від його імені гроші нібито для атовців.Про це йдеться на сторінці Заборольської об'єднаної територіальної громади у facebook."Я їду до хлопців в АТО, веземо продукти і лікарства і трохи не розрахував з грошима. Чому і прошу вас, якщо напишу один номер, зможете його поповнити?" - йдеться у повідомленні, котре відправляють шахраї нібито від імені священнослужителя.Нагадаємо, у січні шахраї масово створювали фейкові сторінки військових капеланів з Волині у facebook та просили перерахувати гроші.

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