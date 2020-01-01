У волинян із фейкової сторінки священника просять гроші на АТО
Сьогодні, 12:55
Створили фейкову сторінку отця Віталія Антонюка та просять від його імені гроші нібито для атовців.
Про це йдеться на сторінці Заборольської об'єднаної територіальної громади у facebook.
"Я їду до хлопців в АТО, веземо продукти і лікарства і трохи не розрахував з грошима. Чому і прошу вас, якщо напишу один номер, зможете його поповнити?" - йдеться у повідомленні, котре відправляють шахраї нібито від імені священнослужителя.
Нагадаємо, у січні шахраї масово створювали фейкові сторінки військових капеланів з Волині у facebook та просили перерахувати гроші.
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Про це йдеться на сторінці Заборольської об'єднаної територіальної громади у facebook.
"Я їду до хлопців в АТО, веземо продукти і лікарства і трохи не розрахував з грошима. Чому і прошу вас, якщо напишу один номер, зможете його поповнити?" - йдеться у повідомленні, котре відправляють шахраї нібито від імені священнослужителя.
Нагадаємо, у січні шахраї масово створювали фейкові сторінки військових капеланів з Волині у facebook та просили перерахувати гроші.
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