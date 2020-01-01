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У волинян із фейкової сторінки священника просять гроші на АТО

У волинян із фейкової сторінки священника просять гроші на АТО
Створили фейкову сторінку отця Віталія Антонюка та просять від його імені гроші нібито для атовців.

Про це йдеться на сторінці Заборольської об'єднаної територіальної громади у facebook.

"Я їду до хлопців в АТО, веземо продукти і лікарства і трохи не розрахував з грошима. Чому і прошу вас, якщо напишу один номер, зможете його поповнити?" - йдеться у повідомленні, котре відправляють шахраї нібито від імені священнослужителя.
У волинян із фейкової сторінки священника просять гроші на АТО


Нагадаємо, у січні шахраї масово створювали фейкові сторінки військових капеланів з Волині у facebook та просили перерахувати гроші.


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Теги: шахраї, капелани
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