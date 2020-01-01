Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 лютого





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Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 3-8º тепла.



У Луцьку - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та ранком слабкий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1-3º морозу, вдень 5-7º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у суботу очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та ранком слабкий туман, на дорогах ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 3-8º тепла.У Луцьку - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та ранком слабкий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1-3º морозу, вдень 5-7º тепла.

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